لينوفو تصدر حاسب ثينك باد بنسخة لينكس فيدورا

أصدرت شركة لينوفو لأول مرة منذ فترة طويلة جهاز ثينك باد (ThinkPad X1 Carbon) بنظام لينكس جاهز للتشغيل مع إصدار فيدورا (Fedora) من مجتمع ريد هات (Red Hat).

وكانت حواسيب ثينك باد (ThinkPad) لسنوات أفضل اختيار لأجهزة الحواسيب المحمولة لمستخدمي لينكس، لكن العلامة التجارية أدارت ظهرها في عام 2008 لنظام لينكس لسطح المكتب.

وكتب كريستيان شالر (Christian Schaller)، كبير مديري هندسة البرمجيات في ريد هات: يعد هذا إنجازًا كبيرًا بالنسبة لنا وللينوفو حيث إنها المرة الأولى التي تشحن فيها فيدورا أوليًا على جهاز حاسب محمول من شركة تصنيع رئيسية.

وأضاف “هذه هي المرة الأولى التي تشحن بها أكبر شركة لتصنيع أجهزة الحواسيب المحمولة في العالم أجهزة حاسب محمولة رائدة مع لينكس مباشرة إلى المستهلكين”.

ويتوفر حاليًا (ThinkPad X1 Carbon) فقط من لينوفو، لكن المزيد من الطرز قادمة وستتم إضافة المزيد من المناطق الجغرافية في وقت قريب جدًا.

ويعتبر (ThinkPad X1 Carbon Gen 8) الأول في هذه المجموعة الجديدة الصديقة لنظام لينكس، وستتبعه الإصدارات القادمة من (ThinkPad P1 Gen2) و (ThinkPad P53).

وفي حين أن حواسيب ثينك باد خاصة عادةً لمستخدمي الأعمال، فإن لينوفو يسعدها بيع (ThinkPad X1 Carbon) الذي يعمل بنظام فيدورا للمستخدمين المنزليين أيضًا.

ويشغل (ThinkPad X1 Carbon) الجديد توزيعة (Fedora Workstation 32)، التي تستخدم نواة لينكس (Linux Kernel 5.6.6)، كما تستخدم توزيعة فيدورا هذا الإصدار (GNOME 3.36) الجديد لسطح المكتب الافتراضي.

ويأتي الحاسب مع وحدة المعالجة المركزية (Intel Core i5-10210U) من الجيل العاشر، كما يأتي مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للترقية إلى 16 جيجابايت مقابل 149 دولارًا إضافيًا.

وللتخزين، فإن (ThinkPad X1 Carbon) يتضمن بشكل افتراضي قرص (SSD) بسعة 256 جيجابايت، ويمكن ترقيته إلى قرص (SSD) بسعة 1 تيرابايت مقابل 536 دولارًا إضافيًا.

ويحتوي الحاسب على شاشة بقياس 14 إنشًا وبدقة 1920×1080 بكسل مدعومة بمجموعة شرائح (Intel HD Graphics) المدمجة.

ويدعم لينكس المكتبي في هذه الأيام أكثر من 99 في المئة من أجهزة الحاسب، وتعمل لينوفو مع موردي مكونات الأجهزة الخارجية للتأكد من توفير برامج تشغيل لينكس المناسبة وسد هذه الفجوة.

وتنضم لينوفو مع هذه التحركات إلى دل في دعمها لأجهزة الحاسب المحمولة التي تعمل بنظام لينكس أوبونتو (Ubuntu)، مثل أحدث إصدار من (Dell XPS 13 Developer Edition).

وتقدم دل مجموعة متنوعة من أجهزة الحاسب المحمولة ومحطات العمل الرائدة التي تعمل بنظام لينكس.