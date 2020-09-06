في بعض الأحيان قد تجد أنك بحاجة إلى تسجيل مكالمة هاتفية ما، قد يكون من أجل العمل، أو محادثة تحتوي تفاصيل مهمة تريد أن تكون قادرًا على الاستماع إليها مرة أخرى، ولكن إذا كان تستخدم هاتف آيفون فلا توجد ميزة تم تضمينها بصورة رسمية تتيح لك ذلك حتى الآن، فيكف تقوم بهذا الأمر؟

كيف يمكنك تسجيل مكالمة هاتفية في آيفون بسهولة؟

ولكن لماذا لا يسمح لك هاتف آيفون بتسجيل المكالمات الهاتفية؟

الإجابة بسيطة جدًا في الواقع: في بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية يعتبر تسجيل المكالمات الهاتفية أمرًا غير قانوني، ونظرًا إلى أن السوق الرئيسية لهواتف آيفون هي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فإن آبل وجدت أن تضمين ميزة مدمجة سابقًا في هواتفها تتيح تسجيل المكالمات الهاتفية سيضعها أمام الكثير من الدعاوي القانونية غير الضرورية لذلك لم تضمن هذه الميزة في هواتفها حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لتركيز شركة آبل على ميزات الخصوصية والأمان فإن تضمين ميزة تسجيل مكالمة هاتفية قد يمثل خرق كبير لخصوصية مستخدمي هواتفها، كما أن عدم وجود ميزة تسجيل المكالمات الهاتفية مدمجة سيسمح لنظام التشغيل iOS بمنع وصول التطبيقات إلى الميكروفون وتطبيق الهاتف مباشرةً.

إذًا، كيف يمكنك تسجيل مكالمة هاتفية باستخدام هاتف آيفون الخاص بك؟

أحد خياراتك هو تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية، ولكن قبل البدء في التسجيل يجب عليك أن تخبر أو تطلب الإذن من الشخص الموجود على الطرف الآخر من المكالمة، ويمكنك استخدام تطبيق (Call Recorder Rev) الذي يسمح لك بتسجيل المكالمات بسهولة عدم وجود حدود للمكالمات الواردة والصادرة.



كما يمكنك استخدام تطبيق (TapeACall) الذي يسمح لك بتسجيل المكالمات الهاتفية بدون تحديد المدة أو عدد التسجيلات التي يمكنك إجراؤها، كما يتيح لك نقل التسجيلات بسهولة إلى أجهزتك الأخرى.

كما أن هناك خيار آخر وهو تطبيق (Google Voice) الذي يتيح لك تسجيل مكالمة هاتفية بسهولة، كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب مجاني في جوجل، ثم يمكنك بعد ذلك ضبط الإعدادات حتى يتم الرد على المكالمة الهاتفية التي تريد تسجيلها من خلال التطبيق أو إعادة توجيهها إلى رقم هاتفك المحمول.