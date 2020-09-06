كيفية جدولة الإعلانات على مكبرات الصوت والشاشات في Google Assistant

يمكن أن يكون وجود عدد قليل من مكبرات الصوت الذكية من (Google Home) و(Nest) وشاشات العرض حول منزلك أمرًا رائعًا للتشغيل الآلي للمنزل، باستخدام ميزة (Family Bell)، يمكنك جعل Google Assistant يقوم بتشغيل الإعلانات المجدولة في أوقات محددة.

ميزة (Family Bell) رائعة، حيث يمكنك استخدامها لتذكير أطفالك بوقت نومهم كل ليلة في الساعة 9 مساءً على سبيل المثال، أو ربما تعمل من المنزل وتنسى دائمًا تناول الغداء، لذا أنشئ إعلانًا في الساعة 2.00 مساءً باستخدام Google Assistant من الاثنين إلى الجمعة لتذكيرك.

أحد متطلبات ميزة (Family Bell) هو مكبر صوت (Nest) أو (Google Home) أو شاشة ذكية، حيث لا يمكن إجراء الإعلانات إلا من خلال هذه الأجهزة وليس من خلال هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

ولجدولة الإعلانات على مكبرات الصوت والشاشات في Google Assistant:

افتح تطبيق (Google Home) على هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو أي جهاز أندرويد، وانقر على أيقونة (الملف الشخصي) الموجودة في أعلى الزاوية اليمنى.

حدد إعدادات المساعد من القائمة.

ستنظر الآن في قائمة طويلة من الأشياء التي يمكنك فعلها باستخدام Google Assistant، مرر لأسفل وحدد (Family Bell).

بعد ذلك، اضغط على زر (إضافة جرس).

الآن أدخل إعلان التذكير الذي تريده – هذه هي الرسالة التي سيقرأها Google Assistant.

قم باختيار الوقت وأيام الأسبوع للإعلان.

يمكنك اختيار مكان تشغيل الإعلان من خلال النقر على (Plays On) على اسم الجهاز واختر أحد أجهزتك المتصلة.

تأكد من أن اخيارك ممكّن، ثم انقر على زر (إنشاء جرس جديد).

سيتم إعادتك إلى قائمة النظرة العامة على ( Family Bell )، حيث يمكنك تمكين أو تعطيل أي من إعلاناتك.

هذا كل ما في الامر، حيث ستسمع في الوقت المحدد بعض الأجراس ثم يقوم Google Assistant بقراءة الإعلان، كما ستتلقى إشعارًا على جهازك المحمول عند إصدار الإعلان.

الجدير بالذكر أن جوجل نجحت في جعل مساعدها الصوتي يفكر مثل الإنسان، حيث لن يكون مساعد جوجل الصوتي رائعًا إلا إذا كان قادرًا على التحدث والاستماع كما يفعل الإنسان، فإذا طلبت من (Google Home) إخبار أطفالك بقصة قبل النوم أو أداء أغنية (Brush Your Teeth)، فيجب أن يتعرف على ما تريد، وأن يكون قادرًا على القيام بما يطلب منه دون أن يكون روبوتًا يتبع النطق والنظام فقط. للاطلاع على التفاصيل الكاملة يرجى قراءة الموضوع من هنا.