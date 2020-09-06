كيفية تنزيل تسجيل Webex لاجتماع فيديو على أي نوع من الحسابات

بصفتك مضيفًا لاجتماع Webex فيمكنك تسجيل الجلسة للرجوع إليها أو لمشاركتها مع المشاركين الآخرين لاحقًا، حيث يمكنك عمل نوعين من التسجيلات: التسجيلات المحلية على جهازك الحاسب، أو التسجيلات المخزنة في السحابة على خوادم (Cisco) حيث يمكنك العثور على أي نوع من التسجيلات ببضع نقرات.

كن على علم أنه لا يمكنك إجراء تسجيلات سحابية إلا من خلال اشتراك مدفوع في Webex وبخلاف ذلك يمكنك فقط عمل تسجيلات محلية.

كيفية تنزيل تسجيل Webex من السحابة:

إذا قمت بإجراء تسجيل سحابي من خلال اشتراكك المدفوع، فيمكنك تحديد موقعه وتنزيله من موقع Webex على الويب، من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح موقع Webex في متصفحك وقم بتسجيل الدخول إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

في جزء التنقل على الجانب الأيسر من صفحة الويب، انقر فوق رمز التسجيلات – إنها الدائرة المستديرة أعلى رمز التفضيلات على شكل ترس.

ابحث عن التسجيل الذي تريده وانقر على تنزيل، بعد ذلك حدد المكان الذي تريد حفظ الملف فيه على جهازك الحاسب.

كيفية العثور على التسجيلات المحلية:

يمكنك أيضًا عمل تسجيلات محلية للاجتماعات، فإذا كنت تستخدم حسابًا مجانيًا، فهذا هو خيارك الوحيد في الواقع، فعند تسجيل اجتماع، يفتح Webex مربع حوار للسماح لك باختيار المكان الذي سيتم فيه حفظ التسجيل، وبعد انتهاء الاجتماع واكتمال التسجيل، سيستغرق عمومًا بضع دقائق لمعالجة الملف وحفظه، ولكن هذا هو المكان الذي يمكنك العثور عليه فيه.

كما يمكنك مشاركة الشاشة في Webex، فأثناء عقد الاجتماع، انقر على زر (مشاركة) أسفل الشاشة، وفي معظم الأوقات، يجب أن تكون قادرًا على رؤية رمز (مشاركة) أو حرف (U) مع سهم للأعلى على يمين زر (بدء الفيديو)، وإذا كنت لا ترى ذلك، فانقر فوق القائمة الثلاثية النقاط لرؤية المزيد من الخيارات وستجده هناك.

اختر نوع المحتوى الذي تريد مشاركته، حيث يجب أن يكون الخيار الأول هو مشاركة الشاشة، وإذا كان هذا ما تريده، فانقر عليه. بخلاف ذلك، يمكنك تصفح خيارات المشاركة الأخرى مثل تطبيق معين أو نافذة متصفح أو لوحة بيضاء يمكنك الرسم والكتابة عليها، أما في تطبيق الهاتف، فسيكون لديك أيضًا خيار مشاركة الصور من ألبوم الكاميرا.