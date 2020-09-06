كيفية تغيير كلمة مرور Dropbox أو إعادة تعيينها

Dropbox هي واحدة من أكبر خدمات استضافة الملفات في العالم، مع أكثر من 14.3 مليون عميل يدفعون وملايين آخرين يستخدمون خطتها المجانية، حيث يمكنك استخدام Dropbox للاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك المهمة على السحابة أو الاحتفاظ بنسخ متطابقة من ملفاتك محدثة على أجهزة متعددة.

نظرًا لطبيعة الخدمة، غالبًا ما يستخدمها الأشخاص لتخزين أهم ملفاتهم، لذلك من الضروري عدم إعطاء كلمة مرور Dropbox الخاصة بك لأي شخص آخر، وإذا كنت تعتقد أن كلمة المرور قد تم اختراقها، فقم بتغييرها على الفور.

تُجبرك خدمة Dropbox أحيانًا على تغيير كلمة مرورك كإجراء احترازي، فعند انتهاء صلاحية كلمة مرورك، ستظهر رسالة في المرة التالية التي تقوم فيها بتسجيل الدخول وتنصحك بإدخال بريدك الإلكتروني لبدء عملية إعادة تعيين كلمة المرور.

في هذا الموضوع سنطلعك على عملية تغيير كلمة مرورك Dropbox في الخدمة، وإذا نسيت كلمة المرور تمامًا فلا داعي للقلق، فسنعرض لك كيفية استرداد حسابك.

كيفية تغيير كلمة مرورك في Dropbox:

تحوي الخدمة على تطبيقات لنظام التشغيل ويندوز و(macOS) و(Linux) و(iOS) وأندرويد و(Windows Phone)، ولكن يتم تغيير كلمة المرور عبر موقع الخدمة على الويب.

قم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني المسجل وكلمة المرور، كما يمكنك أيضًا تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل أو آبل الخاص بك.

بمجرد وصولك إلى واجهة الخدمة الرئيسية، انقر على الصورة الرمزية الخاصة بك، والتي ستجدها في أعلى اليمين، وسوف تظهر القائمة المنسدلة، اختر منها الإعدادات.

سيتم نقلك إلى صفحة إعدادات Dropbox الرئيسية، من هنا اختر الأمن.

في صفحة الأمان، قم باختيار الخيار الثاني وهو تغيير كلمة المرور.

سيُطلب منك إدخال كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة.

في النهاية انقر فوق تغيير كلمة المرور وسيتم تحديث كلمة مرورك في الخدمة.

كيفية إعادة تعيين كلمة مرورك في الخدمة:

إذا نسيت كلمة مرورك فتوجه إلى (dropbox.com/forgot) حيث سيُطلب منك عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لتسجيل حساب Dropbox الخاص بك، ثم أدخل عنوان بريدك الإلكتروني واضغط على إرسال، حيث سترسل لك الخدمة رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط لإعادة تعيين كلمة مرورك، انقر فوق إعادة تعيين كلمة المرور، وسيُطلب منك إدخال كلمة المرور الجديدة مرتين.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى عنوان بريدك الإلكتروني أيضًا، فانقر على (لا يمكنني استرداد حسابي) في صفحة كلمة المرور المنسية، حيث سيوفر لك هذا خيارات بديلة، مثل إرسال إشعار إلى جميع أجهزتك التي لا تزال عليها خدمة Dropbox مثبتة، ومن هناك، يمكنك تغيير عنوان بريدك الإلكتروني المسجل.