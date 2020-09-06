كيفية استخدام ميزة تسجيل الدخول مع آبل للحفاظ على خصوصيتك

في بعض الأحيان إذا أردت التسجيل في موقع ويب أو تطبيق، فمن المحتمل أنك لاحظت أنها تقدم لك خيار تسجيل الدخول باستخدام جوجل أو فيسبوك الذي يتيح لك تسجيل الدخول مباشرة من خلال حساب جوجل أو حساب فيسبوك بدلًا من إدخال بيانات تسجيل جديدة لإنشاء حساب في الموقع أو التطبيق.

ولكن الآن إذا كنت تستخدم أجهزة آبل وتطبيقاتها، فإن آبل أتاحت ميزة جديدة تُعرف باسم (تسجل الدخول مع آبل) Sign In with Apple تستخدم معلومات (مُعرِّف آبل) Apple ID الخاص بك لتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب، فما هي هذه الميزة وكيف تستخدمها؟

إليك كيفية استخدام ميزة تسجيل الدخول مع آبل في مواقع الويب والتطبيقات:

صممت آبل هذه الميزة للحفاظ على خصوصيتك والتحكم في معلوماتك الشخصية عند تسجيل الدخول إلى مواقع الويب أو التطبيقات لأول مرة، حيث تتيح لك تسجيل الدخول باستخدام (مُعرِّف آبل) Apple ID الخاص بك.

ويمكنك اختيار مشاركة عنوان البريد الإلكتروني أو إخفائه بناءً على مدى ثقتك في الخدمة، وإذا اخترت إخفائه ستقوم آبل بإنشاء عنوان بريد إلكتروني مؤقت لاستخدامه في إعادة توجيه الرسائل التي تُرسل إليك من هذه التطبيقات ومواقع الويب إلى بريدك الإلكتروني الشخصي، وبذلك، يمكنك تلقي الرسائل من التطبيق أو موقع الويب بدون مشاركة عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي.

بالإضافة إلى ذلك لا تقوم الميزة بتتبعك أو مراقبة نشاطك عند استخدام مواقع الويب أو التطبيقات المختلفة، ولا تحتفظ آبل إلا بالمعلومات المطلوبة للتأكد من تسجيل الدخول وإدارة حسابك.

كيفية استخدام الميزة في هاتف آيفون أو جهاز آيباد:

ملاحظة: لاستخدام الميزة يجب أن يعمل هاتف آيفون أو جهاز آيباد بإصدار نظام التشغيل iOS 13 أو iPadOS 13 أو أي إصدار أحدث، ويعمل حاسوب ماك بإصدار نظام التشغيل macOS Catalina 10.15 أو أي إصدار أحدث، كما ستحتاج أيضًا إلى تفعيل ميزة المصادقة الثنائية (2FA) وتسجيل الدخول إلى حسابك في (آي كلاود) iCloud بمعرف آبل الخاص بك، وأن يدعم الموقع أو التطبيق الذي تريد التسجيل فيه هذه الميزة.

لاستخدام الميزة، اتبع الخطوات التالية: