كوالكوم تأمل بالإطاحة بسماعات AirPods Pro

أعلنت شركة كوالكوم عن تقنية إلغاء الضجيج التكيفي (ANC) لسماعات الأذن اللاسلكية، التي تصفها بأنها تقنية جديدة مصممة لتقديم تجربة مستخدم محسنة لسماعات الأذن مع إلغاء الضجيج التكيفي (ANC) المدمجة.

ووفقًا للشركة، تعمل تقنية إلغاء الضجيج التكيفي (ANC) على ضبط أداء الصوت في الوقت الفعلي، استنادًا إلى كيفية ملائمة سماعات الأذن لأذن المستخدم، وفي حال تغير الملاءمة قليلاً، فسوف تتكيف (ANC) لضمان أداء ثابت.

وهذا هو بالضبط ما تفعله شركة آبل مع سماعات (AirPods Pro)، التي تضبط باستمرار مستوى إلغاء الضوضاء 200 مرة في الثانية، حيث تضبط ميزة (Adaptive EQ) في (AirPods Pro) إخراج الصوت تلقائيًا بناءً على شكل أذنك.

وتحاول كوالكوم الوصول إلى مستوى آبل فيما يتعلق بهذه الميزات، وتقول: إن تقنية إلغاء الضجيج التكيفي (ANC) يمكنها تغيير جودة الصوت تلقائيًا وفقًا للملاءمة، وبغض النظر عن كيفية استخدام سماعات الأذن أو مكانها.

وتستخدم معظم سماعات الأذن اللاسلكية حتى هذه اللحظة ميزة إلغاء الضوضاء التقليدية لحجب الضوضاء المحيطة، وعادةً ما تقوم سماعات الأذن بتجميع الأصوات من حولك وإيجاد موجات صوتية مضادة للطور لمحاولة إلغائها.

وتدعي شركة كوالكوم أن تقنية إلغاء الضجيج التكيفي (ANC) يجب أن تعمل نظريًا مع جميع أنماط سماعات الأذن، من ضمنها تلك التي تحتوي على سدادة تقليدية داخل الأذن وأيضًا التصميمات الأحدث من النوع المفتوح، مثل (Samsung Galaxy Buds Live).

وتقول شركة كوالكوم: إنها تحاول تقليل الاعتماد على تشكيل إغلاق محكم بحيث لا يحتاج المستخدم إلى دفع أو لف سماعة الأذن في الأذن.

ووفقًا للشركة، فمن المفترض أيضًا أن تعمل تقنية إلغاء الضجيج التكيفي (ANC) دون الحاجة إلى إجراء اختبار ملائمة لأطراف الأذن.

وينطبق هذا الأمر على الموسيقى والمكالمات الصوتية، حيث تضبط الميزة تلقائيًا قوة إلغاء الضوضاء وفقًا للظروف البيئية.

ولم يتم الإعلان بعد عن أي سماعات أذن لاسلكية مع تقنية إلغاء الضجيج التكيفي (ANC) من كوالكوم، لكن الشركة تعمل مع (Jabra) و (Sennheiser) و (Bang & Olufsen) و (1More) و (Audio Technica) و (Skullcandy) وغيرهم من شركات صناعة سماعات الأذن، لذلك يمكن توقع وصولها قريبًا.

وقالت الشركة: قد يكون من الصعب أحيانًا على المصنعين تقديم أداء (ANC) متسق لأن سماعات الأذن لن تتمتع دائمًا بالقياس نفسه أو يتم وضعها في الأذن بالطريقة نفسها، ويمكن أن يختلف كيفية ومكان استخدام المستهلك لهذه الأجهزة بشكل كبير، وقد صممنا (ANC) لمساعدة العملاء على تقديم مستويات أداء متسقة وصوت رائع لأكبر عدد ممكن من المستهلكين.