صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في SSDPage لاستضافة مواقع الويب وإدارتها مع خصم 90%

الاشتراك مدى الحياة في منصة (SSDPage) لاستضافة مواقع الويب وإدارتها SSDPage Anti-Hacker Premium Web-Hosting: Lifetime Subscription.

يُعتبر اختيار خدمة الاستضافة الخاصة بموقع مشروعك التجاري، أو شركتك الناشئة أحد أهم العوامل التي تجب مراعاتها في بداية تأسيس المشروع، وذلك لأن اختيار خدمة الاستضافة الجيدة سيُعطي موقعك الإلكتروني دفعة قوية تساهم في تحسين ظهوره في نتائج محركات البحث ، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم نتيجة للأداء الجيد للموقع وهو ما سيكون له مردود إيجابي مباشر على ارتفاع عدد الزوار والعملاء.

ولكن التحدي الأكبر لاستضافة موقع الويب الخاص بك يتمثل في الحفاظ على معايير أمان عالية وحماية بيانات المستخدمين، وهذا ما تقدمه لك خدمة (SSDPage).

يتيح لك الاشتراك في خدمة ( SSDPage Anti-Hacker ) حماية موقعك من جميع أنواع الهجمات الإلكترونية، مثل: هجمات (Man-in-the-middle)، أو هجمات طلب الفدية، أو خروقات البيانات، حيث تدعم الخدمة الكثير من الميزات التي تساعدك في ذلك.

تعتمد الخدمة على خادم الويب (LiteSpeed Web Server) الذي يتميز بأداء فائق من حيث السرعة وقابلية التوسع، كما أنه ​​أسرع من خادم (Apache) أثناء تقديم محتويات PHP، ويُعتبر خيارًا مثاليًا لاستضافة مواقع الويب المستندة إلى WordPress و Joomla و Drupal لأنه يزيد من قوة أداء PHP وأمانها.

يوفر خادم (Litespeed Web Server) سرعات تحميل لموقعك أسرع حتى 9 مرات.

تدعم خدمة (SSDPage) أداة (CSX Malware Scanner) لفحص الملفات أثناء تحميلها في الموقع، كما تدعم حماية من (هجمات الحرمان من الخدمة) DDOS.

تمنع حماية (CageFS) المتسللين من فحص الخادم بحثًا عن الملفات المعرضة للخطر والحصول على حق الوصول إليها، وهي خيار فعال للغاية لإيقاف معظم هجمات الكشف عن معلومات المستخدمين.

كما تعزل حماية (CageFS) كل حساب cPanel حتى لا يؤثر حساب استضافة ضعيف على الحسابات الأخرى.

يراقب برنامج فحص الفيروسات المدمج مساحة الويب ومساحة FTP والبريد الإلكتروني.

يساعدك Mod Security في حظر (Code Injections).

يحدد خيار (Leech Protection) عدد عمليات تسجيل الدخول من مستخدم معين خلال فترة زمنية محددة.

تحظر أداة (IP Blocker) عناوين IP المشتبه بها.

تستخدم الخدمة مكتبة (Softaculous) التي تعمل على أتمتة تثبيت تطبيقات الويب على موقع ويب، حيث تتيح لك تحميل WordPress و Joomla و osCommerce و Gallery وأكثر من 400 تطبيق بنقرة واحدة.

تحمي أدوات (Hot Link Protection) موقعك من مواقع الويب الأخرى غير المصرح بها التي ترتبط بملفاتك.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

عدد المواقع المسموح باستضافتها: 4 مواقع.

السعة التخزينية: 4 جيجابايت.

عرض النطاق: 50 جيجابايت شهريًا.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 299 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 90%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من خدمات استضافة مواقع الويب وتطبيقات تحرير الفيديو، وخدمات VPN، وتطبيقات إدارة كلمات المرور لحماية بياناتك، وتطبيقات تعلم اللغات، ومنصات التصميم، ومنصات إدارة المشاريع، بالإضافة إلى دورات تدريبية في الكثير من المجالات، وغير ذلك الكثير يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

الحصول على الصفقة: من هنا.