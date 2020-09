الذكاء الاصطناعي يتوقع الممثل القادم الذي سيلعب دور جيمس بوند

أجلت الشركة المنتجة لأحدث أفلام سلسلة (جيمس بوند) موعد طرحه في دور العرض السينمائية أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، فقد كان من المقرر طرح فيلم (لا وقت للموت) No Time to Die الذي طال انتظاره في شهر نيسان/ أبريل 2020، ولكن تغير التاريخ ليصبح شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

أكد الحساب الرسمي لأفلام جيمس بوند عبر منصة تويتر أن الفيلم سيطرح في 12 نوفمبر في دور العرض في المملكة المتحدة، وفي 20 نوفمبر في الولايات المتحدة.

ويُعتبر الفيلم الجديد هو الجزء رقم 25 في السلسلة الشهيرة لأفلام جيمس بوند، وهو من بطولة النجم (دانيل كريج) Daniel Craig الذي يجسد دور الجاسوس البريطاني الشهير الذي يحمل الرقم (007) للمرة الخامسة.

اشتهر (دانيل كريج) بتقديمه لشخصية جيمس بوند خلال العقد الأخير، وكان أول أدواره عام 2006 في فيلم (Casino Royale)، ثم فيلم (Quantum of Solace) في عام 2008، ثم فيلم (Skyfall) عام 2012، وفيلم (Spectre) عام 2015، وأخيرًا فيلم (No Time to Die) عام 2020.

ولكن (دانيل كريج) أكد هذا العام أن فيلم (No Time to Die) سيكون آخر أفلامه في سلسلة أفلام جيمس بوند، وبذلك يكون له 5 أفلام في السلسلة على مدار 14 عامًا من تاريخ سلسلة جيمس بوند البالغ عمرها 58 عامًا، حيث سبقه 5 نجوم جسدوا شخصية الجاسوس جيمس بوند على الشاشة الفضية.

وبناءً عليه بدأت التوقعات حول من سيلعب دور جيمس بوند خلال الأفلام القادمة في السلسلة:

استخدمت شركة برمجيات الذكاء الاصطناعي (Largo) خوارزمية معقدة للتنبؤ بمن سيلعب دور جيمس بوند من خلال تقييم المتنافسين الذين لديهم القدرة للتفوق على الممثل (دانيال كريج) الذي حققت أفلامه أعلى أرباح على الإطلاق في شباك التذاكر.

أنشأ نظام الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة (Largo) ما يُعرف باسم (DNA footprint) لكل ممثل مرشح لأداء الدور، تتألف من أكثر من 1000 سمة، تتضمن أشياء مثل: أنواع الشخصيات التي قاموا بها من قبل، وعناصر القصة، وتحليل رد فعل الجمهور على أفلامهم.

ثم قام نظام الذكاء الاصطناعي بتحليل كل سمة من هذه السمات مع تقييم رد فعل الجمهور من خلال مقارنة البيانات مع الأفلام السابقة في سلسلة جيمس بوند، وسمات شخصية جيمس بوند نفسها ودراسة كيفية تطابق ذلك مع (DNA footprint) لكل ممثل مرشح.

بعد التحليل اختار نظام الذكاء الاصطناعي الممثل البريطاني (هنري كافيل) Henry Cavill – المعروف بدوره في دور سوبرمان وسلسلة (Geralt of Rivia) – حيث حصل على نسبة 92.3%.

ثم جاء في المركز الثاني (ريتشارد أرميتاج) Richard Armitage حيث حصل على نسبة 92%، واحتل المركز الثالث (إدريس ألبا) Idris Elba بنسبة 90.9%.



إليك القائمة الكاملة للمرشحين لدور جيمس بوند من الممثلين البريطانيين مع نسبة كل منهم:

Henry Cavill (92.3%)

Richard Armitage (92.0%)

Idris Elba (90.9%)

Charlie Hunnam (90.6%)

Daniel Craig (88.6%)

Tom Hardy (88.3%)

Sam Heughan (87.6%)

Richard Madden (86.7%)

Jamie Bell (86.5%)

Tom Hiddleston (85.2%)

Riz Ahmed (85.0%)

James Norton (74.2%)

Aidan Turner (65.9%)

كما وسع النظام البحث ليشمل ممثلات وممثلين من خارج المملكة المتحدة، وكان النجم المفضل هو (كارل أوربان) Karl Urban، بينما تصدرت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية (جينا كارانو) Gina Carano قائمة الممثلات المرشحات للدور، وكلاهما حصل على تصنيفات أعلى من هنري كافيل.

إليك قائمة المرشحين لدور جيمس بوند القادم من خارج المملكة المتحدة:

Karl Urban (96.7%)

Chris Evans (93.9%)

Will Smith (92.2%)

قائمة الممثلات المرشحات لأداء الدور أيضًا: