أفضل تطبيقات الواقع المعزز التي يمكن استخدامها للتعلم

في عالم سريع التغير، تتطور التكنولوجيا في غمضة عين، أما الواقع المعزز (AR)، فقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً ليتم قبوله كتقنية في السوق، واليوم بفضل انخفاض أسعار سماعات الرأس والتباعد الاجتماعي، من المرجح أن يُكسب هذا الانضباط قوة دفع جديدة يستفيد منها الواقع المعزز خاصة في عالم ما بعد (COVID-19)، ونظرًا لانشغال الطلاب في جميع أنحاء العالم بالتعلم من الفصول الدراسية عبر الإنترنت، يتيح لواقع المعزز تعزيز تجربة التعلم الخاصة من خلال طمس الخط الفاصل بين العالمين المادي والرقمي.

على سبيل المثال: يمكن للطلاب التعرف على مصر القديمة من خلال زيارة معالمها افتراضيًا، وربما مصافحة فراعنة الماضي والتعرف على ثقافتهم، وليس عليهم أن يتساءلوا عن الصوت الذي يصدره النمر عندما يسمعونه يزأر في منازلهم المريحة، ومن ثم فإن وعود (AR) ستجلب المزيد من عمليات التسجيل للتعلم عن بعد بتكاليف أقل وتمنعهم من فقدان فوائد التعلم في بيئة تعاونية. فيما يلي بعض التطبيقات التي يمكن للمعلمين استخدامها لتقديم تجربة تعليمية قائمة على (AR) للطلاب.

يوفر مزيجًا بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز حيث يسمح للمعلم بتوجيه الطلاب من خلال مشاهد بزاوية 360 درجة والكائنات الثلاثية الأبعاد مع الإشارة إلى المواقع والتحف المثيرة للاهتمام.

تطبيق الواقع المعزز هذا متاح لنظامي iOS وأندرويد، وبعد تنزيل التطبيق المجاني، يمكن للمرء أن يأخذ جولات من (Smithsonian) أو مشاهدة هيكل عظمي بشري بالحجم الطبيعي على مكتب الفصل عن طريق الاختيار من بين مئات من هذه الدورات.

تم تطوير هذا التطبيق بواسطة (PBS KIDS)، وهو تطبيق الواقع المعزز الذي يمكن استخدامه لتعليم مهارات الرياضيات لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال استخدام التصور، حيث يستخدم التطبيق كاميرا هاتف ذكي لوضع الرسومات فوق محيط العالم الحقيقي. كما يقوم التطبيق بعد ذلك بتعليم طلاب المرحلة الابتدائية الإضافة والطرح باستخدام سيناريوهات العالم الحقيقي التي تسمح بالتخيل أثناء حل المشكلات الرياضية. وهو متوفر لأجهزة آيفون و(iPod Touch) وآيباد كما أنه مجاني.

إنها لعبة كلمات تعتمد على الواقع المعزز مصممة لطلاب المدارس الابتدائية الذين سيستمتعون بلعبة الكلمات المجانية التي تجمع بين التعلم والحركة بدون لمس الشاشة، حيث يتجول الطلاب لاصطياد الأحرف لحل ألغاز الكلمات، وسيكون هذا التطبيق مفيدًا للغاية للأطفال الذين يجدون صعوبة في تعلم الكلمات.

إنه تطبيق الواقع المعزز الأنسب لطلاب الطب، حيث سيكون لدى المهتمين بالتشريح معلومات حول مختلف الأنظمة البشرية على أطراف أصابعهم من خلال مسح الأهداف المطبوعة، ويعرض التطبيق النماذج الثلاثية الأبعاد لجسم الإنسان ويسمح بالتفاعل معها، كما يمكن للمستخدمين تغيير وتعديل أي جزء من جسم الإنسان، ومعرفة المزيد عن الأجزاء والمفاصل والوظائف وما إلى ذلك، وهو متاح لأجهزة آيفون وأندرويد.