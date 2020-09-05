Tecno تعلن عن هواتف سلسلتها الأحدث Camon 16

أعلنت (تكنو) Tecno – العلامة التجارية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية – عن هواتف سلسلتها الأحدث (كامون 16) Camon 16 التي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

وتشمل السلسلة الجديدة ثلاثة هواتف، هي: (كامون 16 بريمير) Camon 16 Premier الذي أُطلق بالفعل في كينيا، و(كامون 16 برو) Camon 16 Pro، و(كامون 16) Camon 16 اللذان يُتوقع إطلاقهما في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتشترك الهواتف الثلاثة بأنها تقدم أربع كاميرات خلفية، وكاميرتين أماميتين، ويحتوي هاتف (كامون 16 بريمير) معالجًا من نوع Helio G90T مع بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة.

ويقدم (كامون 16 بريمير) شاشة من نوع LCD بقياس 6.9 بوصات وبدقة +FHD مع معدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتز. وهناك ثقب للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتيان بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية وبدقة 8 ميجابكسل للأخرى المخصصة للتصوير الفائق العرض. ولأن الشاشة من نوع LCD، فيُتوقع أن يكون حساس البصمة على جانب الهاتف، إذ إنه لا يُرى على ظهره.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل مع حساس من نوع Sony IMX686، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 8 ميجابكسل، ودقة الكاميرتين الثالثة والرابعة 2 ميجابكسل لكل منهما.

وتدعم بطارية هاتف (كامون 16 بريمير) من الشركة الصينية – التي تركز على الأسواق الناشئة، مثل: أفريقيا، وجنوب شرق آسيا – الشحن السريع باستطاعة 33 واط.

وتبيع شركة (تكنو) هاتف (كامون 16 بريمير) مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت بسعر يعادل 275 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن الشركة لم تكشف خلال حدث الإعلان عن السلسلة عن مواصفات هاتفي (كامون 16 برو)، و(كامون 16)، ولكن يُتوقع الإعلان عن المواصفات قُبيل إطلاقهما في الأسواق.