Epic Games تطلب من المحكمة منع انتقام آبل

قالت شركة (Epic Games): إنها طلبت من المحكمة وقف ما رأت أنه انتقام من شركة آبل ضد مطورة لعبة فورتنايت (Fortnite).

ويأتي ذلك بعد أن أنهت الشركة المصنعة لهواتف آيفون حساب الشركة المطورة للعبة فورتنايت على متجر التطبيقات الخاص بها (App Store).

وتقدمت الشركة المطورة للعبة فورتنايت بطلب قضائي أولي من شأنه إعادة لعبتها إلى متجر التطبيقات واستعادة حساب المطور الخاص بها، وتم تقديم الإيداع في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

وأوضحت الشركة المطورة للعبة فورتنايت أنها من المحتمل أن تعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في حالة عدم وجود أمر قضائي أولي وأن ميزان الأضرار يصب بشكل حاد لصالح شركة (Epic Games).

ووصف الملف الشركة المصنعة لهواتف آيفون بأنها محتكرة، وأنها تريد الحفاظ على احتكارها من خلال حظر صريح لأي دخول تنافسي.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، أنهت شركة آبل حساب الشركة المطورة للعبة فورتنايت على متجر التطبيقات الخاص بها وسط معركة قانونية حول إرشادات الدفع داخل التطبيق الخاصة بصانعة هواتف آيفون واتهامات بأن الإرشادات تشكل احتكارًا.

وقالت شركة آبل الأسبوع الماضي: إن تحركها لن يؤثر على محرك (Unreal) من شركة (Epic Games)، وهي أداة برمجية يعتمد عليها المئات من صانعي التطبيقات الآخرين.

لكن هذه الخطوة تعني أن مستخدمي آيفون لن يتمكنوا من تنزيل لعبة فورتنايت (Fortnite) أو ألعاب شركة (Epic Games) الأخرى من خلال (App Store).

وقالت شركة (Epic Games) في بيان: كان هذا تحذيرًا واضحًا لأي مطور آخر يجرؤ على تحدي احتكارات آبل، ويجب اتباع قواعد آبل أو منعك من الوصول إلى مليار مستهلك لنظام (iOS) وتدمير نشاطك التجاري.

وأوقفت آبل حساب شركة (Epic Games) بعد أن أدخلت شركة صناعة الألعاب الشهيرة ميزة للسماح لمستخدمي آيفون بإجراء عمليات شراء داخل التطبيق مباشرةً، بدلاً من استخدام نظام الشراء داخل التطبيق من آبل، الذي يفرض عمولات بنسبة 30 في المئة.

وقالت شركة آبل: إنها ستسمح للعبة فورتنايت (Fortnite) بالعودة إلى المتجر إذا أزالت شركة (Epic Games) ميزة الدفع المباشر.

لكن الشركة المطورة للعبة فورتنايت رفضت القيام بذلك، قائلة: إن الامتثال لطلب آبل يعني التواطؤ معها للحفاظ على احتكارها للمدفوعات داخل التطبيق على (iOS).