5 من أبرز تطبيقات التقويم لمستخدمي أندرويد في 2020

يعتبر استخدام تطبيق التقويم في هاتفك أمرًا مفيدًا للغاية، حيث يمكنك من خلاله تنظيم اجتماعاتك وتحسين إنتاجيتك وتتبع تواريخ المناسبات الخاصة بأفراد أسرتك مثل: تواريخ أعياد الميلاد، ويضم متجر جوجل بلاي الكثير من تطبيقات التقويم الرائعة التي تدعم ميزات عديدة تساعدك في تخصيصها حسب رغبتك.

إليك 5 من أبرز تطبيقات التقويم لمستخدمي هواتف أندرويد في 2020:

1- تطبيق Calendar.AI:

يعتبر تطبيق Calendar.AI من أفضل تطبيقات التقويم المتاحة لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد الذين يسعون لتنظيم عمله، حيث يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويتيح لك جدولة الاجتماعات بمعدل 10 مرات أسرع من التطبيقات المنافسة.

يتيح لك هذا التطبيق تنظيم الأحداث الخاصة بك وترتيبها، ويتيح لك الوصول بسرعة إلى سجل التوظيف، والملفات الشخصية الاجتماعية، والصور، وتفاصيل الشركة لجميع المشاركين.

بالإضافة إلى ميزات ذكية مثل: استطلاعات الرأي للحضور في الاجتماعات، والجدولة الذكية، وإضافات روابط الاجتماعات في تطبيقات مؤتمرات الفيديو، مثل: Zoom و Meet و Skype، كما يتكامل التطبيق مع تطبيقات الإنتاجية مثل: LinkedIn وتطبيقات G Suite لمشاركة المعلومات مع العملاء والزملاء على حد سواء.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق DigiCal Calendar:

يُعتبر تطبيق (DigiCal Calendar) من أكثر تطبيقات التقويم مرونة وقابلية للتخصيص، يتيح لك 6 عناصر تقويم سهلة التخصيص لتنظيم جدولك المزدحم مع 9 سِمات محددة سابقًا يمكنك الاختيار من بينها، من ضمنها الوضع الداكن لتحسين الرؤية في الليل وتوفير طاقة البطارية.

وتتضمن الميزات الأخرى ضبط التقويم في وضع عدم الاتصال لمزيد من الخصوصية ولا يتم مزامنته، ومعلومات الطقس، وجدولة المواعيد بحسب منطقتك الزمنية، ودعم 27 لغة. كما يتكامل مع تقويم جوجل وتقويم Exchange وتقويم Outlook.



التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق CalenGoo:

يحتوي هذا التطبيق على مجموعة من الميزات من ضمنها: التكامل مع تقويم جوجل وتقويم Exchange كما يتيح لك التطبيق خيارات عديدة للتخصيص وإرفاق الصور والملفات، واستخدام السحب والإفلات لنقل الأحداث ونسخها ودعم مشاركة التقويم مع أشخاص آخرين.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق Calendar Notify:

يعد من أحدث تطبيقات التقويم في هذه القائمة، وأكثر ما يميز التطبيق هو إتاحته لمجموعة كاملة من أدوات التخصيص وواجهة مستخدم سهلة، مع تحكم كامل في حفظ نسخة احتياطية وتخزينها في حسابك في خدمة جوجل درايف بسهولة.



كما يتيح لك التطبيق وضع التقويم الخاص بك في شاشة القفل في هاتفك للوصول إليه بسهولة، وإمكانية استخدام الألوان لتزيين الأحداث، مع خيار التصفية للاطلاع على الأحداث التي تهتم بها فقط، وتغيير السِمة إلى أخرى بسرعة وسهولة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق Business Calendar 2:

يتميز التطبيق بميزات تخصيص جيدة، ويتضمن ذلك ما يقرب من 20 سِمة و 7 أدوات تقويم وعروض مختلفة، كما أنه يتميز بدعم تقويم جوجل وتقويم Exchange، بالإضافة إلى تقديم مربعات حوار لإدخال تفاصيل الحدث، واقتراحات ذكية للعنوان والموقع والحضور بناءً على الإدخالات السابقة، وميزة الإدخال الصوتي لإضافة الأحداث والمهام وأعياد الميلاد.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.