تتوفر العديد من تطبيقات الألعاب المجانية للهواتف الذكية والحواسيب عبر الإنترنت، ولكن بشكل عام يجب عليك عدم تثبيت أي لعبة أو تطبيق لمجرد توفرها بالمجان، حيث يمكن لهذه الألعاب المجانية أن تهدد خصوصيتك بشكل كبير لأن معظمها تأتي ببرامج ضارة مضمنة تقوم بسرقة بياناتك أو تثبيت برمجيات ضارة في جهازك.

إليك 4 أشياء يجب الانتباه لها قبل تنزيل الألعاب المجانية:

1- عدم تنزيل الألعاب المجانية من المصادر غير الموثوقة:

تقدم العديد من منصات الألعاب، مثل: Steam و Origin و uPlay خيار بيع الألعاب مباشرة على مواقع الويب الخاص بها لتجنب دفع عمولات المبيعات لمتاجر التطبيقات، لذلك نجد أن مجرمي الانترنت يحاولون استغلال هذا الأمر في إنشاء مواقع ويب للتصيد الاحتيالي مشابهة لمثل هذه المواقع وتوفير الألعاب المجانية وإغراء اللاعبين لتنزيلها.

حيث يقوم مجرمو الإنترنت بتوزيع البرامج الضارة عبرها، لذا، إذا طُلب منك تنزيل شيء ما من موقع غير معروف قاوم هذا الإغراء، ولا تضغط أبدًا على روابط URL التي يرسلها لك الغرباء أو التي تجدها في مثل مواقع الويب غير الموثوقة.

2- أدخل عنوان URL لمتجر الألعاب يدويًا في متصفحك:

في معظم الأحيان نجد أن معظم روابط URL المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي أو منتديات الألعاب تؤدي إلى مواقع مزيفة تشبه المواقع الرسمية، لذا إذا وجدت شخص ما ارفق رابط ضمن منشور في منتدى يدعي أنه يتيح لك تنزيل الألعاب المجانية فإحذر الضغط عليه.

فقد يكون موقع الويب الذي تزوره مزيفًا ومصممًا بشكل مشابه لمواقع الويب التابعة للمتاجر الحقيقية لسرقة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وحتى إذا كنت ترغب في زيارة موقع الويب بشدة فمن الأفضل زيارة المتجر الرسمي لمنصة الألعاب أو إدخال عنوان URL في شريط عنوان المتصفح يدويًا.

3- اقرأ مراجعات وتقييمات اللاعبين الآخرين:

في عام 2018 وُجد أن مطوري لعبة Abstractism قد قاموا بتخطي تدابير الأمان الخاص بمنصة Steam بشكل سري واجراء عمليات تعدين العملات المشفرة باستخدام حواسيب المستخدمين الآخرين، وقد اكتشف اللاعبون هذا الأمر.

حيث لاحظوا أن اللعبة تستهلك الكثير من موارد أجهزتهم حتى قبل أن يكتشف مشرفي منصة الألعاب هذه العملية، من خلال التعليقات التي كتبها اللاعبون عند مراجعة اللعب، لذا قبل تنزيل الألعاب المجانية تأكد من قراءة المراجعات الخاصة باللعبة فإذا وجدت الكثير من التعليقات السلبية فهذا يعني أن هناك شيء ما غير صحيح.

4- لا تقم بإيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات في حاسوبك:

يقوم بعض اللاعبين بتعطيل برنامج مكافحة الفيروسات في أجهزتهم لأنهم يعتقدون أن ذلك سيساعد في زيادة الأداء عند اللعب، ولكن في الواقع هذه فكرة سيئة، حيث تقوم تطبيقات مكافحة البرامج الضارة، مثل: Kaspersky Security Cloud باكتشاف مواقع الويب الاحتيالية اثتاء تحميلها في المتصفح، بالإضافة إلى فحص ملفات التثبيت، ومنع الأنشطة المشبوهة وحماية بياناتك ومعلوماتك.