هواوي تحدد موعد حدث الإعلان عن سماعتين وساعتين وحاسوبين

نشرت شركة هواوي صورًا تشويقيةً لحدث خاص سيُقام في وقت لاحق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث ستعلن عن سماعتي أذن، وساعتين ذكيتين، وحاسوبين محمولين.

وكشفت الصور التي نشرتها الشركة الصينية أن الحدث سيُقام يوم الخميس المقبل الموافق 10 أيلول/ سبتمبر 2020.

وتعتزم هواوي الكشف عن سماعة الأذن (فري بدز برو) FreeBuds Pro التي تمتاز بتقنية مُحسَّنة لإلغاء الضجيج. كما تعتزم الإعلان عن سماعة بلوتوث أخرى مع شريط يُلفّ حول الرقبة. ويُعتقد أن السماعة قد تكون (فري ليس برو) FreeLace Pro، وهي توفر تقنية “مزدوجة” لإلغاء الضجيج النشط، بالإضافة إلى إمكانية الشحن عن طريق سلك (يو إس بي-سي) USB-C.

وفيما يتعلق بالساعات، تعتزم الشركة الإعلان عن ساعتها الذكية (ووتش جي تي 2) Watch GT2، ويبدو من الصور أن الساعة الأخرى تمتلك تصميمًا شبيهًا بالأساور الذكية على غرار (ووتش فيت) Watch Fit.

وتعتزم هواوي أيضًا الإعلان عن حاسوبين من سلسلة (ميت بوك) MateBook لا تُعرف أسماؤها.

وكانت شركة هواوي قد أعلنت يوم الخميس الماضي رسميًا عن هاتفيها الجديدين (إنجوي 20 5جي) Enjoy 20 5G، و(إنجوي 20 بلس 5جي) Enjoy 20 Plus 5G اللذين ينتميان إلى الفئة المتوسطة.

وبخلاف ما جرت عليه العادة في التشابه في التصميم بين الهواتف التي تطلقها الشركات معًا، فإن هاتفي الشركة الصينية الجديدين مختلفان، إذ إن هاتف (إنجوي 20 بلس 5جي) يشبه من الخلف هاتفها الآخر (ميت 30 برو) Mate 30 Pro، أما الواجهة فهي تأتي مع شاشة تغطي ما نسبته 92% منها، حتى إن الكاميرا الأمامية فيه منبثقة، وليست في ثقب أو ضمن قطع كما في هاتف (إنجوي 20) الذي تأتي كاميراته الخلفية في نظام مربع الشكل وليس دائريًا.