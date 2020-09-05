مراجعة شاملة لجهاز تتبع اللياقة البدنية Mi Band 5 من شاومي

تشتهر سلسلة أجهزة (مي باند) Mi Band من شركة شاومي بأنها من أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية نظرًا لمواصفاته القوية وسعرها المناسب، وقد جاء طراز (Xiaomi Mi Band 5) الذي أطلقته الشركة في الفترة الأخيرة ليدعم الكثير من الميزات التي تجعله منافسًا بارزًا للأجهزة الأخرى، من: Fitbit، و Garmin، وغيرها.



إليك مراجعة شاملة لجهاز تتبع اللياقة البدنية Mi Band 5من شاومي:

ما هي أبرز ميزات جهاز Mi Band 5 الجديدة:

يُعد جهاز Mi Band 5 من شاومي أفضل خيار للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز لتتبع لياقتهم البدنية يجمع بين المواصفات القوية، والسعر المناسب، حيث يأتي بتصميم جيد مقارنة بالطراز السابق Xiaomi Mi Band 4، وشاشة ملونة أكبر، وميزات محسّنة لتتبع اللياقة، وقاعدة شحن مغناطيسية، بالإضافة إلى سعر مناسب للغاية.



ويبدو جهاز Mi Band 5 و Mi Band 4 متشابهين جدًا، ولكن يأتي Mi Band 5 بشاشة من نوع AMOLED أكبر بنسبة 20% بقياس 1.1 بوصة، بدقة 29 × 126 بكسلًا، كما أنها شاشة ملونة واضحة لتسهيل القراءة والتنقل.

ويعتبر عمر البطارية هو أكثر ما يميز الطراز الجديد فهو يعمل ببطارية سعتها 125 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن اللاسلكي، يمكن أن يدوم عمر البطارية لمدة 14 يومًا بشحنة واحدة مع الاستخدام العادي.

كما تم تحسين شاحن جهاز Mi Band 5 بشكل كبير مقارنة بشواحن الطرز الأخرى، حيث لم تعد بحاجة إلى فصل الجهاز عن السوار لشحنه، كما قامت الشركة بدمج تطبيق (ذكاء النشاط الشخصي) PAI في الجهاز لتعطيك فكرة أفضل عند تتبع صحتك ولياقتك البدنية.

أبرز الترقيات التي حصل عليها الجهاز:

أوضاع تتبع تمارين إضافية : يتيح لك الجهاز 11 وضعًا رياضيًا بزيادة 6 أوضاع عن الطراز السابق، حيث يمكنك تتبع تمارين رياضية، مثل: الجري في الهواء الطلق، والمشي، والسباحة الحرة، وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، واليوغا.

مراقبة معدل ضربات القلب بشكل متكرر : يتيح لك الجهاز تسجيل معدل ضربات قلبك على مدار اليوم، حتى أثناء النوم، حيث يمكنك ضبطه للتسجيل تلقائيًا على مدار اليوم، أو أثناء النوم فقط، أو كليهما.

تتبع الدورة الشهرية : أضافت شاومي ميزة تتبع الدورة الشهرية إلى الجهاز، التي تتيح للسيدات تتبع الدورة الشهرية والخصوبة الإنجابية بسهولة.



التوافق مع نظام التشغيل iOS : يمكنك إقران الجهاز بهاتف آيفون طالما أن هاتفك يعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 10 أو أي إصدار أحدث.

ميزات أخرى مفيدة: التكامل الشامل مع إشعارات التطبيقات والمكالمات الهاتفية بسرعة وموثوقية، كما يعمل الوضع الليلي على تعتيم شاشة الجهاز تلقائيًا وفقًا لجدول زمني، وضبط أنماط الاهتزاز لتطبيقات معينة.

ما هي أبرز نقاط الضعف في الجهاز؟

قد تواجه صعوبة في العثور على بيانات سجل النشاط البدني اليومي في تطبيق Mi Fit في هاتفك، كما يعطي التطبيق الأولوية لعلامات التبويب المخصصة لتتبع رياضات المشي والجري وركوب الدراجات، لكنك في الحقيقة لن تحتاج إليها إلا إذا كنت تأخذ هاتفك معك أثناء التدريبات.

كما أن الجهاز يتيح لك فقط إرسال البيانات إلى تطبيقي Mi Fit و Google Fit، لذلك قد تواجه صعوبة في البحث إذا كنت بحاجة إلى التحقق من بيانات تمارينك، كما أن دعم ميزة NFC للمدفوعات غير التلامسية والمساعد الصوتي XiaoAI متوفرة فقط للطراز الموجه للصين.

هل يجب عليك شراء جهاز تعقب اللياقة البدنية Mi Band 5 من شاومي؟

نعم ، إذا كنت تبحث عن جهاز لتعقب اللياقة البدنية بميزات متعددة وسعر مناسب فإن جهاز Mi Band 5 هو خيارك الأفضل، ويتوفر الجهاز في موقع أمازون السعودية بسعر 179 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 34%، أي بسعر 117 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.