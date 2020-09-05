فيسبوك يمنع فرنسيًا يعاني من مرض عضال من بث موته مباشرةً

قالت شركة فيسبوك اليوم السبت: إنها منعت البث المباشر لرجل فرنسي طريح الفراش يعاني من مرض مزمن وكان قد ناشد الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) لإنهاء حياته بما يُسمى بـ “الموت الرحيم”.

وكان (آلان كوك) يخطط لإظهار ما يتوقع أن تكون نهاية مؤلمة لحياته بعد أن أعلن يوم الجمعة أنه سيمتنع عن جميع الأطعمة والمشروبات. ثم استلقى سريره، ونشر فيديو لنفسه بعد تناول ما قال: إنه آخر وجبة سائلة له.

وفي رسالة هذا الأسبوع، قال ماكرون: إن القانون الفرنسي منعه من الموافقة على طلب كوك للوفاة بمساعدة طبية. وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن كوك – السبَّاك السابق والبالغ من العمر 57 عامًا – يعاني من مرض تنكسي طويل الأمد وغير قابل للشفاء من 34 سنةً.

واعتمدت الدول المجاورة لفرنسا، مثل: سويسرا، وبلجيكا، هولندا قوانين تسمح بالموت بمساعدة طبية في بعض الحالات. لكن فرنسا قاومت هذه الخطوة تحت ضغط من الكنيسة الكاثوليكية.

وقال ماكرون في رسالة إلى كوك نشرها على صفحته على فيسبوك: “لأنني لست فوق القانون، فأنا غير قادر على الاستجابة لطلبك”. وأضاف ماكرون: “إن رغبتكم هي أن تطلبوا مساعدة فعالة في الموت وهو أمر غير مسموح به حاليًا في بلدنا”.

ودعا كوك إلى تغيير القانون الفرنسي للسماح بالموت بمساعدة طبية في حالات مثل حالته.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد قال كوك: إنه سيبحث عن طريقة أخرى لنشر فيديو البث المباشر بعد أن علم أن فيسبوك قد منع محاولته.