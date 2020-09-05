صفقة اليوم.. احترف التعلم العميق وتحليل البيانات مع خصم 97%

- الحزمة الكاملة لاحتراف التعلم العميق وتحليل البيانات The Deep Learning & Data Analysis Certification Bundle.
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 325.
- المدة: 30 ساعة.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف لغة البرمجة (R) واستخدامها مع إطارات H2O و MXNET لتحليل البيانات باستخدام النمذجة الإحصائية وتقنيات التعلم الآلي، ولغة البرمجة (بايثون) Python، ومكتبة الشبكات العصبية Keras، ومكتبة TensorFlow الخاصة بجوجل لإنشاء شبكات عصبية اصطناعية، بالإضافة إلى احتراف التعامل مع منصة (Google Data Studio) لجمع البيانات وتحويلها إلى تقارير جاهزة بعدة أنواع.
- تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية استخدام لغة البرمجة (R) في تحليل البيانات، حيث تعتبر من أشهر لغات البرمجة المستخدمة في تحليل البيانات، ويطلق عليها لغة البرمجة الإحصائية، كما ستتعلم كيفية استخدام إطارات التعلم العميق القوية القائمة على لغة R، مثل:H2O، و caret، و MXNET لبناء الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) والشبكات العصبية العميقة (DNN)، والشبكات العصبية المتكررة (RNN)، بالإضافة إلى تعلم المفاهيم الأساسية مثل: الخوارزميات والطرق الأنسب للتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات.
- وهناك أكثر من دورة حول كيفية استخدام لغة البرمجة (بايثون) Python مع مكتبة الشبكات العصبية Keras، ومكتبة TensorFlow الخاصة بجوجل، ومكتبة الرؤية الحاسوبية OpenCV، لتنفيذ المهام الأساسية لمعالجة الصور والرؤية الحاسوبية باستخدام Python، وتنفيذ كل من تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق عن طريق تنفيذ نماذج حقيقية.
- كما تحتوى الحزمة على دورة كاملة حول احتراف التعامل مع منصة (Google Data Studio) لجمع البيانات، واستخدام تقنيات جدولة البيانات المختلفة، وإنشاء تقارير ديناميكية وتعاونية بسهولة.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1600 دولارٍ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Business Data Visualization, Analytics & Reporting with Google Data Studio
- Harness the Power of the H2O Framework For Machine Learning in R
- Statistics & Machine Learning For Regression Modelling With R
- Master PyTorch For Artificial Neural Networks (ANN) & Deep Learning
- Image Processing & Analysis Bootcamp with OpenCV and Deep Learning in Python
- Keras Bootcamp For Deep Learning & AI in Python
- Complete Artificial Neural Networks & Deep Learning In R
- Data Analysis Masterclass With Statistics & Machine Learning In R