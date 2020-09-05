صفقة اليوم.. احترف التعلم العميق وتحليل البيانات مع خصم 97%

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية استخدام لغة البرمجة (R) في تحليل البيانات، حيث تعتبر من أشهر لغات البرمجة المستخدمة في تحليل البيانات، ويطلق عليها لغة البرمجة الإحصائية، كما ستتعلم كيفية استخدام إطارات التعلم العميق القوية القائمة على لغة R، مثل:H2O، و caret، و MXNET لبناء الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) والشبكات العصبية العميقة (DNN)، والشبكات العصبية المتكررة (RNN)، بالإضافة إلى تعلم المفاهيم الأساسية مثل: الخوارزميات والطرق الأنسب للتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات.