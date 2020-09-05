صراع مايكروسوفت وأمازون على JEDI مستمر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): إنها ستلتزم بشركة مايكروسوفت بشأن العقد السحاب (JEDI) الذي كان محل نزاع في المحكمة منذ شهور.

وأصبحت صفقة (JEDI)، أو البنية التحتية المشتركة للدفاع المؤسسي، واحدة من أكثر العقود المتنازع عليها بشدة بالنسبة لوزارة الدفاع.

ويهدف العقد إلى تحديث البنية التحتية الهائلة لتكنولوجيا المعلومات في البنتاغون ويمكن أن تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار للخدمات المقدمة على مدى ما يصل إلى 10 سنوات.

وقال البنتاغون في بيان: أكملت الوزارة إعادة تقييمها الشامل لمقترحات (JEDI)، وقررت أن اقتراح مايكروسوفت لا يزال يمثل أفضل قيمة للحكومة.

وتمثل النتيجة خسارة لشركة أمازون، التي تطعن في منح العقد بعد أن سلمه البنتاغون لشركة مايكروسوفت في شهر أكتوبر.

وقالت أمازون في تدوينة: إنها ستستمر في السعي إلى مراجعة الوضع وإن إعادة تقييم البنتاغون لمقترحات الشركات أثبت ببساطة القرار الأصلي بالذهاب مع مايكروسوفت.

وكتبت أمازون: “ورد أن الرئيس ترامب أمر الوزير السابق ماتيس بإستبعاد أمازون في (JEDI)، وتدخل بشكل صارخ في عملية شراء، وأمر مرؤوسه بإجراء مراجعة غير تقليدية قبل إعلان منح العقد، ثم أوقف تحقيقًا في تدخله السياسي”.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت: أكدت وزارة الدفاع بعد المراجعة الدقيقة أننا قدمنا ​​التكنولوجيا المناسبة وأفضل قيمة، ونحن على استعداد للعمل والتأكد من أن أولئك الذين يخدمون بلادنا يمكنهم الوصول إلى هذه التكنولوجيا التي تشتد الحاجة إليها.

وكانت وحدة الحوسبة السحابية في أمازون (AWS) قد رفعت في شهر نوفمبر دعوى قضائية احتجاجًا على قرار (JEDI).

وقالت الشركة: إن تحيز الرئيس (دونالد ترامب) ضد أمازون ومديرها التنفيذي (جيف بيزوس) قد أثر في البنتاغون لمنح العقد لشركة مايكروسوفت.

وفي خضم المعركة القانونية، دعا البنتاغون أمازون ومايكروسوفت لمراجعة مقترحاتهما وإعادة تقديمها للعقد.

وقد يؤدي القرار الجديد إلى مزيد من الجدل القانوني، حيث خضع العقد، الذي كان من المقرر أصلاً منحه في شهر سبتمبر 2018، للتدقيق بعد أن قال ترامب العام الماضي: إنه يفكر بجدية في إلقاء نظرة على عقد (JEDI).