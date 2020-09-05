تسريب كافة المواصفات المهمة لهاتف Galaxy S20 FE المرتقب من سامسونج

نشر موقع WinFuture.de كافة المواصفات المهمة لهاتف (جالاكسي إس20 فان إيديشين) Galaxy S20 Fan Edition المرتقب من شركة سامسونج، والذي نُشر عنه العديد من التسريبات خلال الأشهر الماضية.

وذكر الموقع – الذي نشر في السابق تسريبات دقيقة – أن الهاتف سيُطلق بخيارين من حيث المعالج، الأول: يدعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط مع معالج Exynos 990، والآخر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج سنابدراجون 865.

ويقدم الهاتف المرتقب شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.5 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، وكاميرا أمامية ضمن ثقب بدقة 32 ميجابكسل. وستكون الشاشة محمية بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 3.

وسيقدم Galaxy S20 Fan Edition ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية.

وستأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS، والثانية بالدقة ذاتها ولكنها للتصوير الفائق العرض. أما الكاميرا الثالثة فستأتي بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع تقريب بصري قدره 3x، بالإضافة إلى دعم تقنية التثبيت البصري. وسيكون الهاتف قادرًا على تسجيل الفيديو بدقة 4K.

وسيأتي هاتف سامسونج مع زر الطاقة وأزرار الصوت على اليمين، وفي الأسفل هناك منفذ USB-C. وسيكون مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP68، وتقنية مشاركة الطاقة اللاسلكية Wireless PowerShare، وحساس بصمة تحت الشاشة. وستأتي البطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

ويُتوقع أن تعلن سامسونج الكورية عن هاتف Galaxy S20 Fan Edition قريبًا بحلول نهاية الشهر الحالي، أو مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وسيتوفر الهاتف بالعديد من الألوان.

وخلال الأشهر الماضية نُشرت العديد من التسريبات من مواقع وحسابات للتسريبات، مثل: SamMobile، و Ice Universe، و The Elec التي ذكرت أن الهاتف سيكون نسخة أرخص من هاتف (جالاكسي إس20) الذي أُعلن عنه في وقت سابق من العام الحالي، وذلك على غرار هاتف (جالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite الذي كان نسخة أرخص من هاتف (جالاكسي إس10) الذي أُطلق العام الماضي.