TomTom تطلق تطبيقًا للخرائط لهواتف هواوي المحرومة من خرائط جوجل

أعلنت شركة (توم توم) TomTom الهولندية للملاحة والخرائط الرقمية منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أنها أبرمت صفقة مع شركة هواوي الصينية لاستخدام خرائطها وخدماتها في تطبيقات الهواتف الذكية.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن أصبحت شركة هواوي مضطرة إلى تطوير نظام التشغيل والخدمات الخاصة بها للهواتف الذكية، وذلك بعد أن أدرجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القائمة السوداء فعليًا في العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وهذا منع هواوي من استخدام نظام التشغيل أندرويد الرسمي من جوجل، إلى جانب التطبيقات المستخدمة على نطاق واسع مثل خرائط جوجل في الهواتف الجديدة.

وبعد نحو 8 أشهر، أعلنت شركة (توم توم) عن إطلاق تطبيق الملاحة الخاص بها لمتجر التطبيقات الخاص بهواوي (آب جاليري) AppGallery.

وسيكون التطبيق مجانيًا لمدة 30 يومًا، ثم سيكون على المستخدم دفع مبلغ 1.99 يورو شهريًا أو 12.99 يورو سنويًا للاستمرار في استخدام التطبيق.

ولاستخدام التطبيق، يتعين على المستخدم في البداية تنزيل بعض الخرائط للاستخدام في وضع عدم الاتصال. كما يسمح للمستخدمين بإضافة عناوين المنزل والعمل، بالإضافة إلى نقاط الاهتمام الأخرى، وهو أمر لا تستطيع خرائط جوجل فعله على هواتف هواوي الذكية بدون (خدمات جوجل المحمولة).

ومع أن تطبيق (توم توم جو) TomTom Go لا يحقق التكامل مع الخدمات العامة، مثل: النقل الجماعي أو التوصيات الشخصية لمختلف الأنشطة، إلا أنه يحتوي على خريطة أكثر تفصيلًا للملاحة، وهو غالبًا طريقة أفضل للانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب.

يُشار إلى أن شركة (توم توم) – التي تبتعد عن بيع الأجهزة لتركز على تقديم الخدمات البرمجية – كانت قد باعت قسم تقنية المعلومات الخاص بها إلى شركة (بريدجستون) Bridgestone اليابانية للتركيز على أعمالها المرتبطة بالخرائط الرقمية.