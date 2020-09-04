8 أسئلة حول جيميل تشرح الخدمة بشكل أفضل

تعد خدمة جيميل أحد أفضل مزودي خدمة البريد الإلكتروني في السوق اليوم، ومع ذلك، فإن قوة النظام الأساسي وتعدد استخداماته يمكن أن يجعل الأمور مربكة إذا كنت تحاول الوصول إلى ميزة جديدة.

أين تقوم خدمة جيميل بأرشفة البريد؟

عند أرشفة أي بريد إلكتروني، لا تنقل خدمة جيميل الرسالة إلى مجلد الأرشيف، لكن تقوم بإزالة علامة (Inbox) التي يتم تمييز الرسائل الواردة الجديدة بها، وهذا يعني أنه يمكنك العثور على الرسائل المؤرشفة في مجلد (كل البريد).

أين يتم تخزين جهات الاتصال؟

عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، يمكنك إدراج جهة اتصال بالنقر فوق كلمة (إلى) في حقل العنوان، ويمكنك إدارة جهات الاتصال الجديدة وتحريرها وإضافتها عن طريق فتح قائمة جهات اتصال جوجل على contacts.google.com.

هل الخدمة مشفرة؟

يتم استخدام بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS) لتشفير الرسائل أثناء النقل، ولكن فقط إذا كان مزود البريد الإلكتروني للمستلم يدعمها، ولتحسين الحماية، يمكنك أيضًا تمكين (S / MIME) على حسابك ثم تشفير الرسائل باستخدام المفتاح العام.

هل تحذف الخدمة الرسائل بشكل آلي؟

لا تحذف الخدمة رسائل البريد الإلكتروني القديمة، حيث تحتفظ تلقائيًا بجميع الرسائل باستثناء رسائل البريد الإلكتروني في مجلدات المهملات أو الرسائل غير المرغوب فيها، حيث يتم حذف الرسائل الموجودة في هذه المجلدات تلقائيًا بعد 30 يومًا.

هل الخدمة متوافقة مع HIPAA؟

بشكل افتراضي، خدمة جيميل غير متوافقة مع (HIPAA)، واستخدام الخدمة لإرسال المعلومات الصحية المحمية (PHI) بدون تشفير إضافي ينتهك بنود الخدمة، ومع ذلك، يمكنك استخدام خدمة تشفير إضافية، مثل أداة (Google Apps Message Encryption)، لجعل الخدمة متوافقة مع (HIPAA).

هل عناوين في الخدمة حساسة لحالة الأحرف؟

عناوين جيميل ليست حساسة لحالة الأحرف، فأنت حر في إدخال عنوانك بأحرف كبيرة أو بدونها عند تسجيل الدخول، كما يمكنك إعطاء عنوانك في الخدمة إلى جهات الاتصال بأي شكل.

هل تستطيع الخدمة إرسال فاكس؟

لم تقم جوجل بإنشاء أي وظيفة فاكس مباشرة في خدمة جيميل، ومع ذلك يمكن لأفضل خدمات الفاكس عبر الإنترنت ترجمة المرفقات المرسلة عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى رسائل فاكس.

ما هو خادم البريد الوارد في جيميل؟

لقراءة الرسائل في الخدمة وإرسالها من خلال برامج مثل (Apple Mail)، ستحتاج إلى تنشيط إعداد الوصول عبر (IMAP) في حساب جيميل وستحتاج أيضًا إلى إضافة عنوان خادم البريد الوارد في (imap.gmail.com) إلى العميل الخارجي.