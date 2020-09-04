هونر تعلن عن جهازين لوحيين و3 حواسيب محمولة

أعلنت هونر Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الجمعة في إطار مشاركتها في معرض IFA في العاصمة الألمانية برلين عن حاسوبين لوحيين يعملان بنظام أندرويد، وثلاثة حواسيب شخصية محمولة تحتوي معالج Ryzen 4000، وهي موجهة للأسواق العالمية.

ويعد أحد الحواسيب المحمولة الجديدة نسخة بمعالج من نوع Ryzen من حاسوب آخر يحتوي معالجًا من شركة إنتل كان قد أُعلن عنه في وقت سابق من العام الحالي، في حين حصل الحاسوبان الآخران على ترقية من معالج Ryzen 3000 إلى Ryzen 4000.

وكانت هونر قد أعلنت عن حاسوب MagicBook Pro مع معالج من إنتل في شهر أيار/ مايو الماضي، ولكن النسخة الجديدة تحتوي معالجًا من نوع AMD Ryzen 5 4600H الذي يحتوي 6 نوى، ويعمل بتردد أساسي قدره 3.0 جيجاهرتز وتردد أقصى قدره 4.0 جيجاهرتز.

ويحتوي الحاسوب ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت من نوع DDR4، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع NVMe SSD. ولا يحتوي الحاسوب بطاقة رسومات منفصلة، لأن المعالج يأتي مع شريحة الرسومات Vega.

وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم، لا يتعدى وزن الحاسوب 1.7 كجم، وهو يقدم شاشة بقياس 16.1 بوصة، وبدقة 1920×1080 بكسل مع تغطية بنسبة 100% لطيف الألوان sRGB، ومستوى تباين قدره 1,000:1.

وتأتي البطارية بالسعة ذاتها الموجودة في إصدار إنتل مع استطاعة 56 واط/ الساعة، ومعها يصل عمر البطارية إلى 11 ساعة من تشغيل الفيديو. وهي تُشحن باستخدام محوِّل من نوع USB-C باستطاعة 65 واط التي تشحن البطارية من 0% إلى 50% في غضون نصف ساعة فقط.

ويقدم الحاسوب منفذًا من نوع HDMI 2.0، و USB-C، و USB-A (3.2 Gen 1)، ومنفذًا لسماعات الأذن. ويأتي الحاسوب مع حساس لبصمات الأصابع مع كاميرا منبثقة، ولوحة مفاتيح مضاءة من الخلف.

وسيكون Honor MagicBook Pro متاحًا بدءًا من 7 أيلول/ سبتمبر في ألمانيا، و 8 أيلول/ سبتمبر في المملكة المتحدة وفرنسا. أما السعر فقد حُدِّد عند 900 يورو، لكن أوائل مشتريه سيحصلون على خصم قدره 100 يورو.

ويعد الحاسوبان الثاني والثالث MagicBook 14، و MagicBook 15 من الحواسيب الخفيفة التي تحتوي معالجًا من نوع AMD Ryzen 5 4500U. ويقدم الحاسوبان ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع DDR4 بحجم 8 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت من نوع NVMe SSD.

ويقدم حاسوب MagicBook 15 شاشة بقياس 15.6 بوصة، في حين يقدم MagicBook 14 شاشة بقياس 14 بوصة، وفي كلتا الحالتين الدقة هي 1920×1080 بكسل. ويأتي الجسم الأساسي للحاسوب مصنوعًا من الألمنيوم، في حين أن حافة الشاشة مصنوع من الميلر. ويزن الحاسوب الكبير 1.53 كجم، في حين يزن الحاسوب الأصغر 1.38 كجم.

ويشترك الحاسوبان مع حاسوب MagicBook Pro في عدد من المواصفات، مثل استطاعة البطارية وسرعة الشحن، بالإضافة إلى المنافذ.

وستطلق شركة هونر MagicBook 14 الجديد في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا اعتبارًا من 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بسعر 750 يورو لخيار 8 جيجابايت/ 512 جيجابايت. أما حاسوب MagicBook 15 فهو سيتوفر اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بسعر 700 يورو، ولذلك لخيار الذاكرة ذاته.

وفيما يتعلق بالحواسيب اللوحية، يُذكر أن حاسوب Honor Pad 6 يقدم شاشة بقياس 10.1 بوصة وبدقة 1920×1200 مع نسبة أبعاد 16:10. ويأتي جسم الحاسوب مصنوعًا من الألمنيوم مع سماكة لا تتعدى 7.55 ملم، ويزن 460 جرامًا. وهناك مكبرا صوت مع دعم تقنية الصوت من هواوي Histen 6.1.

ويحتوي الحاسوب معالجًا من نوع Kirin 710 A مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الحاسوب مع واجهة المستخدم Magic UI 3.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

أما الحاسوب Honor Pad X6، فهو يقدم شاشة بقياس 9.7 بوصات وبدقة 1280×800 بكسل مع جسم من الألمنيوم، ومعالجًا من نوع Kirin 710 A، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وهناك كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 5 ميجابكسل.