هونر تعلن ساعتيها الذكيتين Watch GS Pro و Watch ES

أعلنت هونر Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الجمعة عن ساعتيها الذكيتين (ووتش جي إس برو) Watch GS Pro، و(ووتش إي إس) Watch ES.

وتعد ساعة Watch GS Pro أول ساعة متينة من الشركة الصينية، وهي تستهدف بها عشاق المغامرات، في حين تنتمي ساعة Watch ES إلى فئة الأسوار الإلكترونية المخصصة للحفاظ على لياقة المستخدمين.

وتقدم Watch GS Pro شاشة دائرة الشكل من نوع AMOLED بقياس 1.39 بوصة وبدقة 454×454 بكسل. وهي تمتاز بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وجسم من البولي كربونات مع سوار من السيليكون. وتعد الساعة متينة لأنها حصل على 14 شهادة من معيار المتانة الأمريكية MIL-STD-810G، ومن تلك الشهادات: مقاومة الصدمات، ومقاومة الماء، والمقاومة الحرارية.

وتستهدف هونر هواة رياضة المشي لمسافات طويلة، والتزلج، والسباحة من خلال ميزات، مثل: حالة المد والجزر، وتنبيهات الطقس السيئ، والتزلج، وتتبع ألواح التزلج على الجليد، بالإضافة إلى التنقل أثناء التنزه على نحو مستقل عن الهاتف. وبالمجمل، هناك أكثر من 100 وضع تمرين، ومن ذلك: السباحة مع تتبع معدل ضربات القلب النشط. وهناك أيضًا تقنية مدمجة لمراقبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم.

وتحتوي Watch GS Pro معالجًا من نوع Kirin A1 الموجودة في ساعة هواوي الذكية Huawei Watch GT 2. وتقول هونر: إن عمر البطارية يصل إلى 25 يومًا في وضع الطاقة المنخفض، في حين تقل المدة إلى 48 ساعة حين الاستخدام المكثف مع تفعيل تقنية GPS.

وتتوفر الساعة بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأسود، والأبيض، وستُطرح بسعر 250 يورو. وسيبدأ الطلب الأولي على الساعة في أوروبا اعتبارًا من 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.

أما ساعة Watch ES فهي تشبه أساور اللياقة البدنية التقليدية، إذ تأتي مع شاشة مستطيلة الشكل من نوع AMOLED بقياس 1.64 بوصة وبدقة 465×280 بكسل. وهي توفر وظيفة التشغيل الدائم مع تطبيقات مصغرة ووجوه قابلة للتخصيص.

وتوفر الساعة للمستخدمين تعليمات للتمرين خطوة بخطوة مع رسوم متحركة على الشاشة مع 12 دورة لياقة بدنية متحركة بالكامل مثبتة سابقًا. ويمكن للمستخدمين أيضًا تتبع إجمالي 95 وضعًا للتمرين. وهناك معدل ضربات القلب، وتتبع الأكسجين في الدم بالإضافة إلى تتبع النوم والتوتر.

وقد يصل عمر البطارية إلى 10 أيام بفضل بنية الشرائح المزدوجة. وهناك أيضًا وظيفة الشحن السريع التي يمكنها شحن البطارية إلى 70٪ في 30 دقيقة فقط.

وتأتي ساعة Watch ES بثلاثة ألوان، هي: الأسود والوردي والأبيض وستباع بسعر 100 يورو. وستبدأ الطلبات الأولية في أوروبا في 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.