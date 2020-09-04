ما هي تحديثات نظام جوجل بلاي في أندرويد 10 وهل هي مهمة؟

طورت شركة جوجل خلال السنوات القليلة الماضية نظام التشغيل أندرويد بشكل كبير، حيث قدمت ​​إمكانات جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على التحديثات بشكل أسرع وأسهل، وابتداءً من إصدار أندرويد 10 لن يقتصر الأمر على حصول هاتفك على تحديث سنوي كبير، ولكن هناك أيضًا تحديثات شهرية، وتُعتبر (تحديثات نظام جوجل بلاي) Google Play system updates أحد هذه التحديثات.

ما هي تحديثات نظام جوجل بلاي؟

بدأت جوجل في إصدار أندرويد 10 بتحديث مكونات نظام التشغيل مباشرة عبر (تحديثات نظام جوجل بلاي) – التي كانت تُعرف في البداية باسم (Project Mainline) – حيث يمكنك الحصول على تحديثات الأمان والخصوصية لنظام التشغيل بالطريقة نفسها التي تُحدث من خلالها التطبيقات.

تقول جوجل: “إنه في أحدث إصدار من تحديثات نظام جوجل بلاي تم تحديث 285 مليون جهاز مباشرةً بإصلاحات للثغرات الأمنية”.

كما أن (جوجل بلاي) Google Play مسؤول أيضًا عن تحديث التطبيقات والخدمات المهمة، مثل: المصادقة، وإشعارات الدفع، وخدمة (حماية جوجل بلاي) Google Play Protect، وأهم مثال على ذلك؛ هو: إطلاق (واجهة التطبيقات البرمجية لإشعارات التعرض) Exposure Notification API التي هي أداة لمساعدة وكالات الصحة العامة في مكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، والتي أُطلقت خلال شهر مايو الماضي لأكثر من 2 مليار جهاز في غضون 4 أسابيع فقط.

بفضل هذه الجهود، زاد الاعتماد على إصدار أندرويد 10 بشكل أسرع من أي إصدارات سابقة من نظام أندرويد؛ حيث كان يعمل على 100 مليون جهاز بعد 5 أشهر من إطلاقه، وذلك أسرع بنسبة 28% من إصدار أندرويد 9.

ما هي آلية عمل تحديثات نظام جوجل بلاي؟

تعمل تحديثات جوجل بلاي من خلال تقسيم نظام أندرويد إلى وحدات، وإنشاء بنية أساسية لكل من هذه الوحدات، بحيث يمكن تحديثها بسهولة من خلال جوجل بلاي. في أندرويد 10، قدمت جوجل لأول مرة 10 من هذه الوحدات التي يمكن أن تتلقى تحديثات.

وأضافت في إصدار أندرويد 11 – المنتظر إطلاقه خلال الشهر الحالي – ما يصل إلى 12 وحدة أخرى، منها: وحدة الأذونات، ووحدة ميزة التخزين Scoped، التي أصبحت إلزامية في أندرويد 11، وتحد من نطاق البيانات التي يمكن أن تصل إليها التطبيقات في جهاز المستخدم. كما تشمل مكونات نظام التشغيل الجديدة القابلة للتحديث في أندرويد 11: Tethering، و Cell Broadcast Receiver، و Internet Key Exchange، و Media Provider، و WiFi، و SDK extension.

كيف يمكنك التحقق من إصدار تحديثات نظام جوجل بلاي في هاتفك؟

للتحقق من إصدار تحديثات نظام جوجل بلاي في هاتفك أو للحصول على تحديث جديد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد 10.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الأمان) Security اضغط عليه.

اضغط على خيار (تحديث نظام جوجل بلاي) Google Play System Update، حيث سيظهر لك تاريخ آخر تحديث.

للتحقق يدويًا من وجود تحديث جديد؛ اضغط على زر (التحقق من وجود تحديث) Check for Update الذي يظهر في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة.

ملاحظة: ضمن قسم (الأمان) Security ستجد خيار آخر للتحديثات يُسمى (تحديث الأمان) Security Update، وهو يقدم لك التحديثات الأمنية الشهرية التي تختلف عن تحديثات نظام جوجل بلاي، ولن يكون لهما تاريخ التحديث نفسه بالضرورة.