على غرار تطبيق (TikTok)، تتيح لك ميزة Reels الجديدة في إنستاجرام إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تتراوح مدتها من ثلاث إلى 15 ثانية مع تأثيرات خاصة يمكنك إضافتها.

حيث يمكنك بسهولة تسجيل إنستاجرام Reels الخاصة بك ونشرها في خلاصتك وفي علامة التبويب (Explore)، ولكن لا يوجد شيء دائم على إنستاجرام، وإذا غيرت رأيك، فمن السهل حذف ملف أو أرشفته.

كيفية حذف إنستاجرام Reels التي نشرتها أو أرشفتها:

افتح تطبيق إنستاجرام، ثم قم بالنقر على أيقونة ملفك الشخصي الموجودة في أسفل الزاوية اليمنى.

ابحث عن Reels التي تريد حذفها واضغط عليها، حيث يمكنك العثور عليها إما عن طريق عرض الشبكة في الجزء الأعلى الأيسر أو عرض الفيديو في الجزء الأعلى الأوسط.

عندما ترى الملف الذي تريد حذفه، قم بالنقر على قائمة النقاط الثلاث في الجزء السفلي الأيمن ثم انقر على خيار (حذف)، ثم قم بتأكيد رغبتك في حذف ملف الفيديو عن طريق النقر على (حذف) في النافذة المنبثقة.

تم الآن حذف ملف الفيديو الخاص بك، ولن يكون مرئيًا بعد الآن في ملفك الشخصي أو للآخرين في خلاصاتهم أو علامة التبويب استكشاف.

إذا كنت تريد بدلاً من ذلك إزالة Reels دون حذفها، فلديك خيار أرشفة الملف، الذي ستجده في الخطوة الثالثة التي قمنا بشرحها أعلاه.

الجدير بالذكر أن إطلاق خدمة Reels أتى بعد أيام من إعلان شركة مايكروسوفت أنها تجري محادثات للاستحواذ على (تيك توك) من شركة (بايت دانس) ByteDance الصينية.

وذكرت تقارير أن (بايت دانس) وافقت على بيع أجزاء من (تيك توك)، تحت ضغط من البيت الأبيض الذي هدد بحظره، بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى المملوكة للصين بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

ويُعتقد أن إطلاق Reels سيؤدي إلى تصعيد المنافسة الشرسة بين فيسبوك وتيك توك، إذ يَعد كل منهما الآخر تهديدًا، خاصةً في الولايات المتحدة، حيث حرص كل منهما على جذب المراهقين، الذين أقبلوا بشدة على (تيك توك) خلال العامين الماضيين، كما لا تخطط إنستاجرام حتى الآن لتقديم إعلانات أو طرق أخرى للمستخدمين لكسب المال من خلال هذه الميزة.