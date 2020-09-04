يجعل تطبيق Samsung Pay من السهل للغاية دفع ثمن المشتريات باستخدام هاتفك، ولكن من السهل أيضًا إزالة تطبيق Samsung Pay إذا كنت ترغب بإزالته، وبشكل افتراضي، يمكنك الوصول إلى بطاقاتك المفضلة من الشاشة الرئيسية وشاشة القفل حتى عندما تكون الشاشة مغلقة، ولكن بالنسبة للبعض منا الذين لا يستخدمون Samsung Pay بشكل متكرر، أو أولئك الذين يستخدمون الكثير من الإيماءات، يمكن أن يتحول التطبيق إلى إزعاج عندما تنبثق البطاقات بشكل غير متوقع، لذلك إليك كيفية تعطيله بحيث يتوقف عن الظهور بشكل عشوائي.

كيفية إزالة Samsung Pay من الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل:

إذا كنت لا تزال ترغب في الاحتفاظ بخدمة Samsung Pay في حال تركت محفظتك في المنزل وتحتاج إلى شراء شيء ما، فيمكنك فقط إيقاف تشغيل البطاقات المفضلة المتطفلة إلى حد ما والتي تظهر في الجزء السفلي من بعض الشاشة على هاتفك.

افتح Samsung Pay.

اضغط على أيقونة القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في أعلى الزاوية اليسرى.

اضغط على الإعدادات.

اضغط على استخدام البطاقات المفضلة.

قم بتبديل شاشة القفل والشاشة الرئيسية وإيقاف تشغيل الشاشة.

عند إيقاف تشغيل هذا الخيار، يجب أن يتم تنشيط التطبيق فقط عند فتحه والنقر عليه في محطة للدفع، لذا يجب أن يمنع هذا الأمر التطبيق من التطفل بشكل مفرط في استخدامك اليومي حتى تتمكن من التركيز على أشياء أكثر أهمية.

الجدير بالذكر أن شركة سامسونج أعلنت عن حاسوبها المحمول الجديد (جالاكسي بوك فلكس 5جي) Galaxy Book Flex 5G الذي يمتاز بأحدث معالجات إنتل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وقلم (إس بن) S Pen المتطور.

وقالت عملاقة التقنية الكورية في بيان: “أصبحت الأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب شريان حياة – للتواصل والعمل، ولكن أيضًا للترفيه وغير ذلك الكثير”. وأضافت: “يفي Galaxy Book Flex 5G بمتطلبات منصة Intel Evo للحوسبة والمواصفات المتقدمة، مما يتيح استجابة استثنائية وعمر بطارية أكثر كفاءة وإيقاظًا فوريًا”.

وأوضحت سامسونج أن حاسوبها المحمول الجديد Galaxy Book Flex 5G يحتوي معالج Intel Core من الجيل الحادي عشر الجديد مع رقاقة الرسومات المدمجة Intel Iris Xe التي “توفر أداءً ذكيًا ومعالجة قوية لإنتاجية مذهلة وترفيه مذهل ، إلى جانب اتصال Wi-Fi 6، و 5G للحصول على تجربة حاسوب محمول لا مثيل لها”.