فيسبوك تختبر عرض قصص إنستاجرام مباشرةً في تطبيقها

لاحظ بعض مستخدمي فيسبوك حديثًا أنه يمكنهم الآن مشاهدة قصص إنستاجرام الخاصة بهم مباشرة من داخل تطبيق الشبكة الاجتماعية الرئيسي.

ومنذ مدة طويلة، سمحت الشركة المالكة لأكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم وشجعت بالنشر العابر للمنصات لقصص إنستاجرام إلى شبكتها للمساعدة في بناء الزخم لنسختها الخاصة من الميزة، ولكن اختبارًا جديدًا يجلب قصص إنستاجرام مباشرةً إلى فيسبوك للعرض المباشر.

وتُوضح الميزة التي تعمل الشركة على اختبارها إن كانت القصة التي ينظر إليها من فيسبوك أو إنستاجرام بناءً على اللون المحيط بصورة الملف الشخصي، إذ تحتوي قصص فيسبوك على دوائر زرقاء، في حين يكون اللون مع قصص إنستاجرام مماثلًا للون المتدرج الخاص برمز التطبيق.

وأوضحت الشركة في الميزة أنه لا شيء بشأن من يمكنه رؤية القصص قد تغير، إذ إن فقط متابعي المستخدم إلى إنستاجرام الذين ربطوا حساباتهم مع الشبكة الاجتماعية، والذي يمكنهم بالفعل مشاهدة القصص في إنستاجرام – سيرون الخيار الجديد داخل تطبيق الشبكة. وكتبت الشركة في الميزة الجديدة: “مستخدمو فيسبوك الذين لا يتابعونك على إنستاجرام لا يمكنهم رؤية قصتك”.

وأكد متحدث باسم الشركة لـ (مات نافارا) المعلق في صناعة وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا “اختبار محدود”، وأن الشركة ستستمع إلى التعليقات. وأشار المتحدث إلى أن الميزة “تحترم جميع إعدادات الخصوصية الحالية” وقال: إن مستخدمي إنستاجرام لديهم خيار الاحتفاظ بقصصهم بعيدًا عن فيسبوك تمامًا إن رغبوا في ذلك.

يُشار إلى أن هذه الخطوة هي خطوة أخرى في إطار جهود الشركة لتقريب منصاتها. ففي الشهر الماضي، بدأت فيسبوك بدمج دردشة مسنجر، وإنستاجرام؛ ويُنتظر أن يصبح واتساب في نهاية المطاف جزءًا من تجربة الدردشة الموحدة هذه.