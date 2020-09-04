صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق VlogEasy لتحرير الفيديو مع خصم 85%

- الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (VlogEasy) لتحرير الفيديو VlogEasy Premium: Lifetime Subscription.
- إذا كنت تحب تسجيل مقاطع الفيديو أثناء التنقل فإن تطبيق (VlogEasy) سيسهل عليك تسجيل مقاطع فيديو قصيرة على مدار اليوم، ثم تحريرها ودمجها معًا تلقائيًا في فيديو واحد احترافي وجاهز للنشر بسرعة.
- يعتمد تطبيق (VlogEasy) في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقوم بتحرير الفيديو نيابة عنك، حيث يمكنك استيراد مقاطع الفيديو من أي مكان واستخدم ميزة (Jump cut) لإنشاء فيديو معدل بشكل مثالي في ثوانٍ.
- كل ما عليك فعله هو تسجيل مقاطع الفيديو من خلال تطبيق تسجيل الفيديو المفضل لديك، وإذا تجاوزت 30 ثانية بدون أخطاء، توقف ثم أكمل التسجيل في مقطع جديد، وهكذا.
- وبمجرد الانتهاء من التسجيل، افتح تطبيق (VlogEasy) ثم قم باستيراد مقاطع الفيديو التي سجلتها إليه، وسيقوم التطبيق بتحريرها لربط كل مقاطع الفيديو القابلة للاستخدام معًا في مقطع فيديو واحد في ثوانٍ.
- كما يمكنك تحميل مقاطع فيديو بدقة 4K من كاميرا DSLR لتحريرها داخل التطبيق.
- وبدلاً من التوقف والبدء المستمر أو استيراد مجموعة كاملة من مقاطع الفيديو لتحريرها معًا، يتيح لك تطبيق (VlogEasy) تسجيل مقطع فيديو في لقطة واحدة وتحريره بضغطة واحدة.
- بالطبع، إذا كنت ترغب في إجراء بعض التحسينات على مقطع الفيديو النهائي، فالتطبيق يدعم جميع ميزات التحرير الموجودة في التطبيقات المماثلة، حيث يمكنك التعديل أو القص أو إعادة ترتيب الفيديو عن طريق السحب والإفلات تمامًا بالطريقة التقليدية إذا لزم الأمر.
- يتيح لك التطبيق الوصول إلى نحو 5000 مكتبة من الصور، ومقاطع الفيديو، والأغاني، والمؤثرات الصوتية، والملصقات، والصور المتحركة الخالية من حقوق الملكية، وذلك بفضل الشراكة مع منصات مثل: Pixabay، و PEXELS، و Unsplash، و Yarn، و GIPHY، لاستخدامها في تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك.
- كما يتيح لك تطبيق (VlogEasy) الوصول إلى مساحة تخزينية سحابية بسعة 150 جيجابايت لحفظ جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك بأمان والوصول إليها بسهولة من أي جهاز.
- يدعم التطبيق أيضًا جميع نسب العرض إلى الارتفاع لمقاطع الفيديو من الرأسي والأفقي إلى المربع و 4: 3 مما يتيح لك اختيار النسب المناسبة لمشاركتة الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك وإنستاجرام ويوتيوب وغيرها من المنصات بسهولة.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- متطلبات نظام التشغيل: iOS 13، أو أي إصدار أحدث.
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
895 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 129.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 85%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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