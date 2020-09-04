صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق VlogEasy لتحرير الفيديو مع خصم 85%

يتيح لك التطبيق الوصول إلى نحو 5000 مكتبة من الصور، ومقاطع الفيديو، والأغاني، والمؤثرات الصوتية، والملصقات، والصور المتحركة الخالية من حقوق الملكية، وذلك بفضل الشراكة مع منصات مثل: Pixabay، و PEXELS، و Unsplash، و Yarn، و GIPHY، لاستخدامها في تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك.