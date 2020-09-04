شاهد Candela Seven.. أول قارب كهربائي “طائر” في العالم

ظهر أول قارب سريع مُحلِّق يعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، التي تُقلّل من استهلاك الطاقة والضوضاء، بالإضافة إلى دوار البحر، من خلال “الطيران” فوق الأمواج، لأول مرة في بحيرات سويسرا.

ويمكن أن تصل سرعات القارب المسمى Candela Seven إلى 55 كم في الساعة عندما ترفعها رقائقها المعدنية عن الماء. ويقول مصنعوه: إنه يُبحر على نحو أكثر سلاسة، ولمسافة أبعد من القوارب الكهربائية الأخرى.

وتُقلّل الرقائق المعدنية من الاحتكاك المائي، وتأثير الأمواج التي تضرب القارب، مما يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 80٪ مقارنة بالقوارب العادية التي تعمل بالديزل ويوسع نطاق المركبة إلى 90 كم. ويحمل القارب المصنوع من ألياف الكربون أيضًا جهاز حاسوب على متنه يقوم تلقائيًا بضبط أوضاع الرقائق 100 مرة في الثانية لتقليل التدحرج ودوار البحر.

وقال المستورد السويسري (كريستيان فوجل) لوكالة رويترز: “لأنه ليس لدينا أي موجات تضرب، فإننا لا نعاني من أي ضربات أو ارتطام، لذا ستتمتع حقًا برحلة هادئة”.

وحتى الآن، تميل القوارب الكهربائية إلى التضحية إما بالسرعة أو المدى بسبب حدود سعة بطارياتها.

وظهر Candela Seven لأول مرة في سويسرا على بحيرة لوسيرن هذا الأسبوع، حيث تأمل شركة Candela Speed Boat في حشد أعمال جديدة من خلال جولة أوروبية. وسلمت الشركة التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها 16 قاربًا منذ العام الماضي.

وقال فوجل: إن القارب الذي يكلف نحو 250 ألف يورو (296 ألف دولار) سيكون مناسبًا للمدن الواقعة على ضفاف البحيرة في سويسرا مثل زيورخ، ولوسيرن، وجنيف. وأضاف: “يمكن للناس استخدامه للتنقل عبر البحيرات أو للرحلات اليومية”. وتابع: “يمكنك قيادة هذا وأنت مرتاح الضمير مما يتعلق بالبيئة، وهو أمر ممتع للغاية”.