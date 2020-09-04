تويتر تتيح تنزيل بياناتك ومعرفة ما يمكن للقراصنة الحصول عليه

إذا كنت مهتمًا بنوع البيانات التي تقوم منصة تويتر بتخزينها عند استخدامك للمنصة، وما يمكن أن يسرقه هؤلاء المتسللون أثناء عملية احتيال البيتكوين الكبيرة، فيمكنك الآن اكتشاف ذلك مرة أخرى، حيث أعادت منصة تويتر تمكين القدرة على تنزيل أرشيفات (بيانات تويتر الخاصة بك)، بعد ما يقرب من شهرين من إيقاف تشغيل الميزة كإجراء وقائي ضد القرصنة.

للوصول إلى بياناتك في منصة تويتر، انتقل إلى الإعدادات ثم اختر الحساب ثم اختر بيانات تويتر الخاصة بك وسترى شاشة مثل الشاشة أدناه، حيث ستحتاج إلى كتابة كلمة مرورك لبدء النقل، وإذا كنت تستخدم تطبيقًا للهاتف، فقد يدفعك إلى موقع الويب الخاص بالجوال بدلاً من ذلك.

قد يستغرق الأمر أيضًا بعض الوقت قبل أن يصبح الأرشيف جاهزًا، فمن خلال تجربتنا: لقد ضغطنا على الزر قبل ساعة، ومازلنا ننتظر الإشعار داخل التطبيق حتى يمكننا تنزيل الأرشيف بالفعل.

كان لدى المنصة سبب وجيه لإغلاق هذه الميزة، حيث لم يقتصر الأمر على عملية احتيال البيتكوين الكبيرة في الحسابات رفيعة المستوى بما في ذلك الرئيس باراك أوباما والمرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، ولكن تمكن المتسللون أيضًا من الوصول إلى بعض أرشيفات (Your Twitter Data)، مما قد يسرق الرسائل الخاصة والبيانات الشخصية الأخرى من مجموعة من المستخدمين.

تم اتهام ثلاثة أشخاص بالاختراق الضخم حتى الآن، بما في ذلك مراهق من فلوريدا تعتقد السلطات أنه (العقل المدبر) وراء العملية، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزال يبحث عن مشتبه بهم إضافيين، ويقال إنه يشتبه بالفعل في وجود فتى آخر يبلغ من العمر 16 عامًا من ماساتشوستس.

الجدير بالذكر أن منصة تويتر تضيف تغريدات مثبتة وأوصافًا موجزة لبعض الموضوعات الشائعة في خدمتها لمساعدة الأشخاص على فهم سبب انتشارها، وفي تدوينة للإعلان عن الأخبار، قالت الشركة: إنها ستبدأ في إضافة تغريدات مثبتة تمثيلية إلى بعض الموضوعات الشائعة في تطبيقات أندرويد وآي أو إس، وستتوفر هذه التغريدات عبر منصة تويتر على الويب قريبًا، وقالت الشركة: إن الأوصاف ستطرح في الأسابيع المقبلة.