ترامب يدرس حظر المزيد من التطبيقات الصينية مع تعرقل بيع “تيك توك”

بعد تعرقل بيع أعمال شركة تيك توك في الولايات المتحدة، قال رئيس موظفي البيت الأبيض (مارك ميدوز) في وقت متأخر من يوم الخميس: إن إدارة الرئيس (دونالد ترامب) تدرس حظر المزيد من التطبيقات الصينية التي قد تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقد أدلى بهذه التصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، وفقًا لتقرير مجمع، لكنه لم يحدد التطبيقات التي قد تُحظر. وتكرر التعليقات التي أدلى بها ميدوز حديثًا، ومن ذلك تعليقات الشهر الماضي عندما قال: إن الإدارة كانت تدرس حظر التطبيقات “التي قد تجمع معلومات شخصية وتحمل مخاطر محتملة على الأمن القومي”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقادت واشنطن حملة ضد عمالقة التقنية الصينيين، مثل: هواوي، و(بايت دانس) ByteDance المالكة لتطبيق (تيك توك) TikTok الشهير. وزعمت إدارة ترامب أنه يمكن لشركة هواوي وشركات التقنية الصينية الأخرى جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين وتسليمها إلى بكين، وهو ادعاء نفته العديد من الشركات.

وواجهت هواوي، التي تصنع معدات الشبكات والمنتجات الاستهلاكية، عددًا من العقوبات التي أضرت بأعمالها وتهدد بقطعها عن أشباه الموصلات الرئيسية.

وفي الشهر الماضي، وجّه ترامب أنظاره إلى شركة (تينسنت) Tencent المالكة لتطبيق المراسلة الصيني الشهير (وي شات) WeChat، و(بايت دانس) من خلال أوامر تنفيذية في 6 آب/ أغسطس تحظر المعاملات مع الشركتين. ثم أصدر ترامب أمرًا منفصلاً في 14 آب/ أغسطس يمنح (بايت دانس) مدة 90 يومًا لبيع عمليات (تيك توك) الأمريكية.

وتقدم أوراكل حاليًا بالإضافة إلى فريق من مايكروسوفت و(وول مارت) Walmart مزايدات لشراء جزء من أعمال (تيك توك). وكان من المتوقع إغلاق الصفقة، التي قد تتراوح قيمتها بين 20 مليار دولار و 30 مليار دولار، خلال الأسبوع الحالي. ولكن الصين أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تحديث قائمة التقنيات الخاضعة لقيود التصدير التي لم تغير فيها شيئًا منذ أكثر من عقد. وتضمنت القائمة المعدلة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها تيك توك في خدمتها.

وقالت (بايت دانس): إنها “ستلتزم بدقة” بالقوانين. وقالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق من الأسبوع الحالي: إن قيود التصدير لا تستهدف شركة معينة. ومع ذلك، يبدو أن قائمة التصدير المعدلة تُبطئ بيع تيك توك. وفي يوم الأربعاء، ذكرت وكالة رويترز أن هناك الآن أربعة خيارات يجري طرحها فيما يتعلق بالبيع، ومن ذلك أن تُشترى تيك توك دون الخوارزمية.