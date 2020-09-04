آبل تلتزم بحرية الإعلام والتعبير في سياسة جديدة لحقوق الإنسان

قالت شركة آبل: إنها ملتزمة بحرية الإعلام والتعبير في وثيقة نشرتها بشأن سياستها لحقوق الإنسان، وهي الخطوة يبدو أنها جاءت بسبب زيادة الضغط من المساهمين.

وتعرضت شركة التقنية الأمريكية العملاقة لانتقادات بسبب إزالة تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة VPN من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، وفي اجتماعها السنوي العام في شهر شباط/ فبراير الماضي، دعا اقتراح المساهمين شركة آبل إلى الالتزام علنًا “باحترام حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان”.

وقال الخبراء: إنه بينما هُزم الداعون إلى الالتزام باحترام حرية التعبير، مع حصولهم على 40.6% من الأصوات المُدلى بها، ولكن النسبة كانت أكثر بكثير من الاقتراحات المماثلة التي قُدمت سابقًا، وكانت كافية تكفي لدفع الشركة للاستجابة.

وقالت شركة آبل في وثيقة السياسة: “نحن نؤمن بالأهمية الحساسة لمجتمع مفتوح تتدفق فيه المعلومات بحرية، ونحن مقتنعون بأن أفضل طريقة لمواصلة تعزيز الانفتاح هي الاستمرار في المشاركة، حتى في الحالات التي قد نختلف فيها مع قوانين الدولة”. وأضافت أن سياستها تستند إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

كما دعا نشطاء حقوق الإنسان شركة آبل إلى قطع العلاقات مع الموردين الذين يُزعم أنهم يستخدمون القوى العاملة القسرية للآلاف من أقلية الأويغور المسلمة في المصانع الصينية، وواجهت انتقادات كثيرة بسبب إزالة تطبيق ساعد المتظاهرين في هونج كونج على تتبع تحركات الشرطة.

وجادلت شركة آبل بأن التطبيق كان يُستخدم لاستهداف ضباط الشرطة الفرديين وضرب الأفراد والممتلكات، وذلك في انتهاك لقانون هونج كونج.

وعلى صعيد آخر متعلق بشركة آبل، قالت شركة (برودكوم) Broadcom – التي تورِّد لشركة آبل مكونات أجهزتها – يوم الخميس: إن زيادة شحنات الرقائق السنوية ستكون في وقت لاحق من العام الحالي مقارنة بالسابق، مما يشير على الأرجح إلى أن هاتف آيفون القادم سيُطلق بعد تاريخ الإطلاق المعتاد في أواخر أيلول/ سبتمبر.