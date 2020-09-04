آبل تتيح للمطورين تقديم “أسعار مجانية ومُخفَّضة” على الاشتراكات في iOS 14

أعلنت شركة آبل يوم الخميس أنها ستسمح للمطورين بتقديم “أسعار مجانية أو مُخفَّضة” على اشتراكات التطبيقات، مما يسهل عليهم جذب المزيد من المستخدمين الجدد.

ويشير الإعلان – الذي نُشر على موقع مطوري آبل – إلى أن الميزة الجديدة ستكون جزءًا من الإصدارات القادمة من أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة من آبل، وهي: iOS 14، و iPadOS 14.

وكتبت آبل في المنشور: “في وقت لاحق من العام الحالي، ستتمكن من اكتساب المشتركين والاحتفاظ بهم واستعادتهم مرة أخرى باستخدام رموز عروض الاشتراك، وهي رموز فريدة أبجدية رقمية توفر أسعارًا مجانية أو مُخفَّضة للاشتراكات القابلة للتجديد التلقائي”. وأضافت: “قدّمْ الرموز المُعدَّة للاستخدام لمرة واحدة رقميًا أو دون اتصال بالإنترنت في الأحداث المادية، إلى جانب المنتجات”.

وأضافت الشركة أن العملاء يمكنهم فقط استرداد رمز واحد لكل عرض. وتحصل الشركة التي يقع مقرها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية على عمولة قدرها 30٪ على كل اشتراك للسنة الأولى، ثم تنخفض إلى 15٪ في السنوات اللاحقة.

يُشار إلى أن هذه العمولة كانت محل جدل واسع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى إنهاء شركة آبل لحساب شركة تطوير ألعاب الفيديو Epic Games بعد أن حاولت صانعة لعبة (فورتنايت) Fortnite الشهيرة تجاوز خطة الدفع الخاصة بشركة آبل لتُقدِّم خطتها الخاصة.

وأدلى (تيم كوك) – الرئيس التنفيذي لشركة آبل – إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لأمازون، وجوجل، وفيسبوك، بشهادة بشأن سياسات متجر التطبيقات App Store أمام الكونجرس في وقت سابق من الصيف الحالي.