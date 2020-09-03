Spotify لا يعمل على هاتف آيفون أو آيباد؟ إليك 7 طرق لإصلاحه

إننا نفتح تطبيق Spotify للاستمتاع به، لكن من المدهش أن تدرك أنه لا يعمل، وفي الحقيقة هذه المشكلة مؤقتة، ويمكن معالجتها باتباع بعض الإصلاحات السريعة، لذلك إليك قائمة من 7 حلول فعّالة عندما يتوقف تطبيق Spotify عن العمل على جهاز آيفون أو آيباد.

فرض الإغلاق وإعادة الفتح:

يؤدي إغلاق التطبيق وإعادة تشغيله إلى القضاء على العديد من المشكلات المؤقتة، ففي حالة توقف Spotify أو عدم السماح لك بالتمرير في قائمة الأغاني أو استخدام عناصر التحكم، يُنصح بإنهاء التطبيق وإعادة فتحه.

التحقق من الاتصال بالإنترنت:

تحقق من أن جهاز آيفون لديه اتصال مع شبكة الواي فاي أو يمكنه استخدام البيانات، ولفعل ذلك افتح تطبيق الإعدادات وانقر على شبكة الواي فاي، ثم اضغط على أي شبكة متاحة للاتصال بها.

ولكي تتحقق من بيانات الاتصال الخلوية انتقل إلى داخل تطبيق الإعدادات ثم انقر فوق (Cellular) وتأكد من تمكين التبديل إلى البيانات الخلوية، كما يمكنك أن تتأكد أيضًا من عدم تعطيل بيانات الجوال على وجه التحديد لتطبيق Spotify من خلال التمرير لأسفل قسم البيانات الخلوية والتأكد من تمكين تبديل Spotify.

بعد تنفيذ إحدى الخطوتين المذكورتين أعلاه أو كليهما، افتح متصفح سفاري وقم بزيارة صفحة ويب، فإذا تم تحميلها، فهذا يعني أن الجهاز لديه اتصال بالإنترنت.

التحقق من خادم Spotify:

في حالات نادرة، قد لا يعمل تطبيق Spotify على مستوى العالم، أو قد يكون هناك عطل خاص بالخدمة في منطقتك فقط، وأسهل طريقة للتحقق هي زيارة (Spotify Status) على تويتر، للتعرف على حالة Spotify في منطقتك الخاصة، أو قم بزيارة مواقع مثل (DownDetector).

تسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى:

يمكنك القيام بتسجيل الخروج من التطبيق ثم إعادة تسجيل الدخول، حيث من الممكن أن تساعد هذه الخطوة في إعادة تشغيل التطبيق بالطريقة الصحيحة.

إعادة تشغيل هاتف آيفون أو جهاز الآيباد:

عند إعادة تشغيل جهاز آيفون أو آيباد، يتم إصلاح العديد من مشكلات التطبيقات الصغيرة والمشكلات المؤقتة على مستوى البرنامج بنجاح.

تحديث التطبيق:

مع كل تحديث، يحاول تطبيق Spotify معالجة الأخطاء الموجودة، وتحسين تجربة المستخدم، وإدخال ميزات أو تغييرات جديدة.

إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته:

إذا لم يعمل أي من الحلول المذكورة أعلاه، فقد حان الوقت لإجراء تثبيت جديد للتطبيق، حيث يتضمن هذا إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته، ويرجى ملاحظة أن حذف التطبيق سيؤدي إلى إزالة جميع الأغاني التي تم تنزيلها أيضًا.