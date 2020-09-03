JBL تعلن عن سماعات على نمط AirPods Pro

لا تُعد JBL وافدًا جديدًا على سماعات الأذن اللاسلكية، لكن الشركة أعلنت عن عدة مجموعات جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية مع ميزة إلغاء الضوضاء بأسعار تعكس مدى المنافسة التي وصلت إليها السوق.

وتتميز سماعات الأذن (Club Pro Plus) – بسعر 200 دولارًا – بإلغاء تكيفي للضوضاء وتقدم أفضل جودة صوت من (JBL) مع ما يصل إلى ثماني ساعات من عمر البطارية المتواصل، بالإضافة إلى 24 ساعة إضافية مع حافظة البطارية.

ومثل العديد من سماعات الأذن الأخرى الصادرة حديثًا، فإن سماعة (Club Pro Plus) داعمة لمعيار (IPX4) لمقاومة الماء والعرق، وتدعم الاقتران السريع لسهولة الإعداد على أندرويد.

ويمكن استخدام أي من سماعات الأذن بشكل مستقل، وسيتم إطلاق سماعات الأذن (Club Pro Plus) في شهر أكتوبر.

وهناك أيضًا سماعات الأذن (Endurance Peak II) الأقل تكلفة بسعر 99.95 دولارًا، التي تقول (JBL): إنها موجهة أكثر نحو اللياقة من خلال تصميم مشبك الأذن، ومقاومة الماء وفقًا لمعيار (IPX7) ، وباس قوي.

أما بالنسبة للسوق الأوروبية، فتقدم (JBL) أيضًا (Live Free NC Plus) و (Reflect Mini TWS)، اللتان تتميزان بمقاومة الماء وفقًا لمعيار (IPX7) وميزة (Smart Ambient) التي تبقيك على دراية بمحيطك عند الحاجة، مع سعر أقل من (AirPods Pro) و (Sony WF-1000XM3).

وتأتي (Live Free NC Plus) – المفترض توفرها في شهر أكتوبر مقابل نحو 186 دولارًا – مزودة بتقنية (ANC) وشحن لاسلكي وسبع ساعات من عمر البطارية المتواصل – 21 ساعة مع حافظة البطارية – والقدرة على استخدام أي من سماعات الأذن بشكل مستقل، كما أنها تدعم الاقتران السريع على أندرويد.

وتحافظ سماعة الأذن (Reflect Mini) على عمر البطارية نفسه وتصنيف (IPX7) لمقاومة الماء والعرق، لكنك تتخلى عن الشحن اللاسلكي لتصل إلى أدنى سعر يبلغ نحو 173 دولارًا.

وأعلنت الشركة أيضًا عن سماعات الأذن الجديدة (Tune 225TWS)، التي تعمل على تحسين (220TWS) مع عمر بطارية أطول (بالرغم من أنها تتفوق بخمس ساعات فقط من التشغيل المتواصل)، وتحسين جودة الصوت، وست خيارات للألوان، من ضمنها الأسود والأبيض والرمادي والوردي الذهبي والزهري والأزرق، وتأتي هذا الشهر بسعر 120 دولارًا.