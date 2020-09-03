5 ميزات نرغب في رؤيتها في هاتف BlackBerry القادم

أعلنت شركة TCL الصينية عن إيقاف إنتاج هواتف (بلاك بيري) BlackBerry بنهاية شهر أغسطس الماضي، وقد اعتقد الكثيرون أن هذا سيكون نهاية هذه العلامة التجارية من الهواتف الذكية للأبد، ولكن فجأة أعلنت شركة OnwardMobility الناشئة أنها بصدد إنتاج هواتف جديدة تحمل العلامة التجارية( BlackBerry) تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وستُطلق في عام 2021.

هذا الأمر جعل الكثير من عشاق هذا الهاتف يأملون في أن تقوم الشركة الجديدة بتضمين بعض من الميزات المثيرة للاهتمام والتي ساعدت في انتشار الهاتف سابقًا.

إليك 5 ميزات نتمنى رؤيتها في هاتف BlackBerry القادم:

1- ميزة Privacy Shade:

ميزة Privacy Shade هي وظيفة حصرية في هاتف BlackBerry تساعد في حماية خصوصيتك أثناء استخدام الهاتف في الأماكن العامة، حيث تعمل هذه الوظيفة على حجب شاشتك بالكامل بعيدًا عن المنطقة المحيطة بإصبعك.

وبهذه الطريقة، يمكنك سحب إصبعك حول الشاشة لقراءة شيء ما أو إلقاء نظرة على المحتوى، ويبدو هذا مثاليًا عندما تكون في مكان مزدحم، مثل: مترو الأنفاق، أو وسائل النقل العامة أو في أي موقف آخر يجعل من السهل على الغرباء النظر إلى شاشة هاتفك.

2- تأمين الصور الملتقطة تلقائيًا:

يعتبر استخدام ماسح بصمة الإصبع كزر لالتقاط الصور في الهواتف ليس بالجديد، ولكن ما تفعله بعد ذلك هو ما يجعلها ميزة مطلوبة، حيث يجب أن يتضمن هاتف BlackBerry القادم إمكانية التقاط الصور عبر الماسح الضوئي لبصمة الإصبع وتأمينها مباشرة، من خلال إرسال الصورة الملتقطة تلقائيًا إلى المجلد الآمن في الهاتف، وبهذه الطريقة لن تحتاج إلى تذكر حذف تلك الصورة الحساسة أو نقلها إلى مجلدك الآمن.

3- وضع الشحن المعزز:

نجد أن الهواتف التي تحمل علامة BlackBerry من TCL تقدم وضع (الشحن المعزز) الذي يساعدك على شحن الهاتف بسرعة، كل ما عليك فعله هو توصيل هاتف BlackBerry بالشاحن واختيار الوضع عندما يُطلب منك ذلك، حيث يقلل الوضع بشكل أساسي من استخدام طاقة هاتفك لتقليل وقت الشحن، من خلال تغيير عدد المرات التي يقوم فيها هاتفك بمزامنة البيانات والإشعارات، كما يمكنك إنهاء الوضع بعد فترة زمنية محددة من الشحن أو بعد الوصول إلى نسبة مئوية محددة.

4- تخصيص مفتاح معين لفتح التطبيقات:

تدعم هواتف BlackBerry التي قدمتها شركة TCL زر ملائم يمكنه فتح التطبيق أو الميزة المطلوبة بضغطة واحدة، وهذا ليس شيئًا جديدًا حيث رأينا سابقًا أن بعض الهواتف تقدم مفاتيح اختصارات الأجهزة، ولكن مع ذلك لا تزال هذه الميزة مفيدة للغاية.

حيث يمكنك أن تخصيص الوظيفة المعينة للزر بناءً على مكانك وما تفعله، على سبيل المثال: يمكن تخصيص تطبيق بث الموسيقى تلقائيًا لهذا الزر عندما يكتشف الهاتف أنك تقود السيارة، أو يمكنك اختيار جعل الزر يفتح تطبيق Slack عندما يكتشف الهاتف أنك في العمل.

5- اختصارات لوحة المفاتيح:

تتيح لك طرز هاتف BlackBerry من شركة TCL إمكانية تخصيص أزرار لوحة المفاتيح لفتح التطبيقات بسهولة، مثل: إمكانية فتح تطبيق (جيميل) Gmail عن طريق الضغط مطولًا على حرف G في لوحة المفاتيح، سواء عندما تكون في الشاشة الرئيسية أو أثناء استخدام تطبيق آخر، مما يسمح لك بفتح التطبيقات والتوفيق بينها بسرعة.