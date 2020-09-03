ويندوز يحصل على لوحة مفاتيح جديدة تعمل باللمس

تخطط شركة مايكروسوفت لإصدار بعض التغييرات المهمة على لوحة المفاتيح المدمجة التي تعمل باللمس لنظام التشغيل ويندوز 10.

ويعتمد تصميم لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس المحدّث على عمل الشركة مع نظام التشغيل (Windows 10x)، مما يوفر رسومًا متحركة جديدة وأصوات عند الضغط على المفاتيح وجميع القدرات المهمة للبحث عن صور (GIF) المتحركة وإدراجها.

وتريد عملاقة البرمجيات جلب بعض ميزات (Windows 10x) والتحسينات إلى الإصدار التقليدي من ويندوز 10 بعد أن حولت الشركة التركيز بعيدًا عن الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة.

وأطلقت مايكروسوفت على واجهة المستخدم هذه اسم (WonderBar) لنظام التشغيل (Windows 10X)، ويتضمن التصميم الجديد في ويندوز 10 أيضًا تخطيطات أفضل تم تحسينها للكتابة، والقدرة على تحريك المؤشر عبر شريط المسافة على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.

ويتشابه هذا مع الطريقة التي يتيح بها نظام (iOS) تشغيل المؤشر، وذلك عن طريق وضع إصبعك على شريط المسافة والتحريك لليسار ولليمين ولأعلى ولأسفل للتنقل.

وستكون (WonderBar) متاحة للأجهزة المزودة بشاشة تعمل باللمس فقط، ويجب أن يكون هناك مجموعة واسعة من مطوري البرامج الذين سيتبنونها عند وصولها إلى نظام ويندوز 10.

وتقوم مايكروسوفت أيضًا بتحديث منتقي الرموز التعبيرية في ويندوز 10، الذي يتم تنشيطه عند الضغط المستمر على زر ويندوز وزر النقطة (.) أو الفاصلة المنقوطة (؛).

وسيتضمن منتقي الرموز التعبيرية قريبًا تصميمًا محسّنًا يعتمد على نظام (Fluent Design) من مايكروسوفت، وهناك بحث عن الرموز التعبيرية ودعم صور (GIF) المتحركة وإدخال الرموز التعبيرية في واجهة واحدة.

وإلى جانب تحسينات لوحة المفاتيح والرموز التعبيرية، فقد أعلنت عملاقة البرمجيات أيضًا عن شكل جديد من إملاء ويندوز.

وتم إصلاح واجهة تحويل الصوت إلى نص المضمنة في ويندوز، التي يطلق عليها اسم الكتابة الصوتية، وتتضمن الواجهة تصميمًا أكثر حداثة، وعلامات ترقيم تلقائية، والخلفية المحدثة التي وعدت مايكروسوفت بأنها ستجعلها تجربة الكتابة الصوتية الأكثر موثوقية على الإطلاق على ويندوز.

ويتم اختبار كل هذه التغييرات الجديدة في ويندوز 10 مع مستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر (Windows Insiders) في قناة (Dev)، وقد لا تظهر جميع هذه التغييرات لجميع المختبرين، لكنها جزء من تحديث أكبر تخطط مايكروسوفت لجلبه لنظام التشغيل ويندوز 10 في النصف الأول من عام 2021.