هواوي تعلن رسميًا عن هاتفيها الأحدث Enjoy 20 5G و Enjoy 20 Plus 5G

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس رسميًا عن هاتفيها الجديدين (إنجوي 20 5جي) Enjoy 20 5G، و(إنجوي 20 بلس 5جي) Enjoy 20 Plus 5G اللذين ينتميان إلى الفئة المتوسطة.

وبخلاف ما جرت عليه العادة في التشابه في التصميم بين الهواتف التي تطلقها الشركات معًا، فإن هاتفي الشركة الصينية الجديدين مختلفان، إذ إن هاتف (إنجوي 20 بلس 5جي) يشبه من الخلف هاتفها الآخر (ميت 30 برو) Mate 30 Pro، أما الواجهة فهي تأتي مع شاشة تغطي ما نسبته 92% منها، حتى أن الكاميرا الأمامية فيه منبثقة، وليس في ثقب أو ضمن قطع كما في هاتف (إنجوي 20) الذي تأتي كاميراته الخلفية في نظام مربع الشكل وليس دائريًا.

يقدم هاتف (إنجوي 20 بلس 5جي) شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.63 بوصات مع دقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتز. أما الكاميرا الأمامية المنبثقة فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المعالج Dimensity 720 من شركة ميدياتك، وهو يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR4X بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت. أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي تأتي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية الخاصة بشركة هواوي NMcards.

وتأتي الكاميرات الخلفية الثلاث بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي (إنجوي 20 بلس 5جي) بطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 10.1 الخاصة بهواوي والمبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل. يُذكر أن الهاتف يأتي مع منفذ لسماعات الأذن، وحساس بصمة على جانبه.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأزرق المتدرج، والأخضر، والوردي. وسيبدأ سعره في الصين بما يعادل 335 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت، وبسعر يعادل 365 دولارًا لخيار 8 جيجابايت.

يقدم هذا الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل مع معدل تحديث قدره 60 هرتز. ولأن الهاتف يحتوي معالج Dimesity 720 فهو أيضًا يدعم شبكات الجيل الخامس. ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق طاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية المخصصة للتصوير الفائق العريض بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل. وتأتي الكاميرا الأمامية في قطع مع دقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.

ومع أن (إنجوي 20 5جي) أقل من حيث المواصفات من (إنجوي 20 بلس 5جي)، إلا أن سعة بطاريته أكبر بواقع 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، ولكنها لا تدعم الشحن السريع باستطاعة 10 واط فقط. وهناك حساس بصمة على جانب الهاتف.

وسيتوفر الهاتف بالألوان الأربعة ذاتها، وذلك بسعر 250 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت، وبسعر يعادل 280 دولارًا لخيار 6 جيجابايت.

يُذكر أن كلا الهاتفين متاحان للطلب الأولي، على أن يُطرح في السوق اعتبارًا من 10 أيلول/ سبتمبر الجاري. ولا معلومات عن موعد طرحهما في الأسواق العالمية.