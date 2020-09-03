5 ميزات جديدة في نظام iOS 14 تساعدك في حماية خصوصيتك

في كل إصدار جديد من نظام التشغيل iOS، تقوم آبل بتشديد الخناق على التطبيقات والخدمات التي تسعى إلى انتهاك خصوصيتك من أجل جني الأموال، وفي إصدار نظام التشغيل iOS 14 قدمت آبل العديد من الميزات الجديدة والمهمة للغاية لمساعدتك على فهم كيفية الوصول إلى بياناتك والتحكم فيها بشكل أفضل.

إليك 5 ميزات جديدة في نظام iOS 14 تساعد في حماية خصوصيتك:

1- مؤشر ضوئي يخبرك بوصول التطبيقات إلى الميكروفون والكاميرا:

في أي وقت يقوم فيه أي تطبيق بالوصول إلى تطبيق الكاميرا أو الميكروفون بدون إذنك سيظهر مؤشر ضوئي صغير باللون البرتقالي في شريط الحالة، حيث توجد رموز الاتصال الخلوي وشبكة الواي فاي، وستعرف أن هناك تطبيق ما قد قام بتشغيل الكاميرا أو الميكروفون بشكل غير مصرح له.

2- التحكم في أذونات الموقع:

يتيح لك نظام iOS 14 التحكم أكثر في منح الإذن للتطبيقات للوصول إلى موقعك الدقيق أو التقريبي، فعندما يطلب أحد التطبيقات إذن الوصول إلى موقعك يمكنك التبديل بين تشغيل (الموقع الدقيق) Precise Location أو إيقافه في إعدادات الموقع لكل تطبيق على حدة.

حيث يعتبر الموقع الدقيق مفيد للتطبيقات التي تحتاج إلى معرفة موقعك بالضبط، مثل: تطبيق توصيل أو تطبيق خدمات الركوب التشاركية لكن العديد من التطبيقات تستخدم الموقع للقيام بأشياء مثل: إظهار الأخبار المحلية أو الطقس.

ومن ثم إذا كان التطبيق يحتاج فقط إلى معلومات تقريبية عن الموقع مثل: المدينة التي تتواجد فيها بدلاً من عنوانك فيمكنك تعطيل الموقع الدقيق والحفاظ إلى حد ما على خصوصيتك.

3- التحكم في وصول التطبيقات إلى صور محددة:

عندما يطلب أحد التطبيقات إذنًا للوصول إلى مكتبة الصور في هاتفك، يمنحك نظام iOS 14 خيار السماح بالوصول إلى (جميع الصور) All photos أو (عدم الوصول إلى أي صور) No photos.

بالإضافة إلى الخيار الأكثر تحديدًا وهو (الوصول إلى صور معينة) Select Photos، حيث يمكنك اختيار صور أو مجلدات محددة لمنح التطبيق إمكانية الوصول إليها، ويمكنك تغيير هذا الإعداد على أساس كل تطبيق أو تغيير الصور التي حددتها لمنح التطبيق حق الوصول إليها.

4- أذونات التتبع للإعلانات:

تستخدم التطبيقات جميع أنواع ميزات التتبع لعرض إعلانات مخصصة لك، حيث تقوم باستخدام بيانات مثل: موقعك أو بيانات التطبيقات الأخرى المثبتة في هاتفك لفهم سلوكك، ومن ثم إظهار الإعلانات بناءً على هذا السلوك.

ولكن في نظام iOS 14 إذا أراد أحد التطبيقات تتبعك عبر مواقع الويب أو التطبيقات المملوكة لشركات أخرى فستظهر لك خيارات أكثر تحديدًا للسماح أو عدم السماح للتطبيق بتتبعك، كما يمكنك إيقاف التتبع نهائيًا، عبر الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy، ثم اختر (التتبع) Tracking.

بدّل الزر الذي يوجد بجوار خيار (السماح للتطبيقات بطلب التتبع) Allow Apps to Request to Track إلى وضع عدم التشغيل إذا كنت لا تريد أن يُطلب منك ذلك بعد الآن.

5- عرض معلومات خصوصية التطبيقات في آب ستور:

ستقوم آبل بإدخال ميزة جديدة في متجر التطبيقات الخاصة بها، حيث سيُطلب من كل مطور الإبلاغ عن ممارسات الخصوصية الخاصة به، وسيتم عرض هذه المعلومات في قسم بارز من صفحة التطبيق، حيث يجب أن يعرض كل تطبيق البيانات التي يجمعها والتي يمكن ربطها ببيانات أخرى لتحديد هويتك الشخصية، والبيانات التي يجمعها التطبيق ويمكن استخدامها لتتبعك.

ويعتبر هذا مهم للغاية، فعندما يجمع تطبيق ما معلومات أكثر مما يحتاجها للعمل، فإنه إما يستخدم هذه البيانات لشيء لا يتعلق بالمنتج، مثل: استهدافك بالإعلانات، أو بيعها للشركات الإعلانية، حتى الآن لم توقف آبل هذا السلوك لكنها تجعل الأمر أكثر وضوحًا لك قبل حتى أن تقوم بتنزيل أي تطبيق.