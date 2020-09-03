مقارنة بين PlayStation Now و Xbox Game Pass وأيهما مناسب لك

أصبحت الخدمات القائمة على الاشتراك لبث الفيديو والموسيقي، مثل: نتفليكس وسبوتيفاي إحدى الطرق الأساسية لسماع الموسيقى أو مشاهدة الأفلام للكثيرين، ولكن ألعاب الفيديو لم تتكيف تمامًا مع هذا الوضع الطبيعي الجديد، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الشركات في ملء هذه الفجوة بالعديد من خدمات اشتراك الألعاب.

حيث أطلقت كل من شركة سوني ومايكروسوفت خدمات اشتراك الألعاب الخاصة بهما، PlayStation Now و Xbox Game Pass على التوالي، حيث أصبحت هذه الخدمات من أشهر خدمات اشتراك الألعاب في السوق الآن، ولكن أيهما مناسب لك؟

إليك مقارنة بين خدمتي اشتراك الألعاب PlayStation Now و Xbox Game Pass وأيهما مناسب لك:

خدمة PlayStation Now:

(بلاي ستيشن ناو) PlayStation Now هي خدمة اشتراك ألعاب من شركة سوني تتيح لك الوصول إلى أكثر من 800 لعبة، وهي متاحة لكل من منصة الألعاب PlayStation 4 وحواسيب ويندوز، وتقدم الخدمة مجموعة من عناوين الألعاب المتوافقة مع منصات PS4 و PS3 و PS2.

لتشغيل الألعاب المضمنة في حسابك في منصة PS4 ستحتاج إلى تثبيت تطبيق PS Now في المنصة، بالإضافة إلى سرعة اتصال بالإنترنت لا تقل عن 5 ميجابايت في الثانية، بينما لكي تتمكن من استخدام الخدمة في حاسوبك ستحتاج إلى تثبيت تطبيق PS Now للوصول إلى الخدمة.

وتدعم جميع الألعاب المضمنة أسلوب اللعب الجماعي مع الآخرين عبر الإنترنت، حتى إذا لم يكن لديك اشتراك في خدمة PlayStation Plus ولكن ستظل جميع عمليات حفظ بيانات اللعبة في خدمة التخزين السحابي للخدمة.

كما تتيح لك خدمة PlayStation Now تنزيل الألعاب في منصة PS4 الخاص بك، واستخدام أوضاع ألعاب الواقع الافتراضي PS VR المضمنة، وتعمل الخدمة أيضًا على الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز سواء كان لديك منصة الألعاب PS4 أم لا.

وبينما تنصح سوني بأن لعب الألعاب في الحاسوب يتطلب وحدة تحكم DualShock 4 إلا أن العديد من اللاعبين أفادوا أن وحدات التحكم الأخرى المتوافقة مع الحاسوب، مثل: وحدة التحكم Xbox One ستعمل أيضًا.

خدمة Xbox Game Pass:

(إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass هي خدمة اشتراك ألعاب من مايكروسوفت متوفرة لمنصة Xbox One وحواسيب ويندوز 10، وبخلاف خدمة سوني، فإن Xbox Game Pass لا يقدم خدمة بث الألعاب بل جميع الألعاب متاحة للتنزيل فقط.

هذا يعني أن جميع الألعاب التي تقوم بتنزيلها تعمل كما لو كنت اشتريتها على قرص رقمي أو تحفظها في منصة الألعاب Xbox One X الخاص بك، ومع ذلك، ستظل بحاجة إلى حساب Xbox Live Gold للعب الألعاب عبر الإنترنت.

عند التسجيل في الخدمة سيكون لديك خياران فقط الاشتراك عبر منصة الألعاب أو عبر الحاسوب حيث لا يمكنك الوصول إلى كل شيء على كلا النظامين الأساسيين باشتراك واحد، وستحتاج إلى تنزيل تطبيق Xbox لنظام التشغيل ويندوز 10 للاستفادة من الخدمة في الحاسوب.

واعتبارًا من 15 سبتمبر القادم يمكنك الاشتراك في Xbox Game Pass Ultimate للوصول إلى أكثر من 100 من الألعاب في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، ويتم توفير هذه الألعاب من خلال البث وليس التنزيلات.

السعر:

لدى خدمة PlayStation Now ثلاث خطط اشتراك هي: الخطة الشهرية بسعر 9.99 دولارات، أو الحصول على ثلاثة أشهر بسعر 24.99 دولارًا، أو الخطة السنوية بسعر 59.99 دولارًا.

بالنسبة إلى خدمة Xbox Game Pass فتبلغ تكلفة كل من خطة الاشتراك عبر الحاسوب ومنصة الألعاب 9.99 دولارات شهريًا بالإضافة إلى خيار الاشتراك في خدمة Xbox Game Pass Ultimate بسعر 14.99 دولارًا شهريًا والذي يمنحك وصولاً إلى أكثر من 100 لعبة في كل من الحاسوب ومنصة الألعاب.

أيهما مناسب لك؟

إذا كنت من محبي ألعاب الحاسوب وترغب في الوصول إلى الألعاب الحصرية في PlayStation دون شراء منصة PS4، فإن خدمة PlayStation Now هي المناسبة لك، وبالنسبة لشخص يلعب على كل من منصة Xbox One والحاسوب فإن خدمة Xbox Game Pass هي بالتأكيد الخيار الأفضل.