متى ستحصل هواتف OnePlus على OxygenOS 11؟

يتوفر الإصدار التجريبي OxygenOS 11 المستند إلى نظام أندرويد 11 الآن على OnePlus 8 و(8 Pro)، ويتضمن تخطيطًا جديدًا بالإضافة إلى بعض المزايا الجديدة مثل العرض الذي يعمل دائمًا.

كما هو الحال مع جميع الإصدارات الجديدة من OxygenOS فإن السؤال الأهم متى ستحصل هواتف OnePlus على التحديث؟ ومتى سيبدأ الإصدار المستقر؟

هناك أخبار سارة على هذا الصعيد، حيث أكدت الشركة المصنعة أنه سيتم تحديث OnePlus 6 و(6T) إلى نظام OxygenOS 11 المستند إلى نظام أندرويد 11.

ستقدم شركة ون بلس نظام OxygenOS 11 إلى 12 هاتفًا، كما لا يزال جهاز OnePlus 6 و(6T) مطلوبين في عام 2020، لذلك من الرائع رؤية كِلا الهاتفين في القائمة. وفيما يلي القائمة الكاملة لهواتف الشركة التي ستحصل على تحديث OxygenOS 11:

8 Pro

ون بلس 8

Nord

7T Pro McLaren Edition

7T Pro

ون بلس 7T

7 Pro 5G

ون بلس 7 Pro

ون بلس 7

6T McLaren Edition

ون بلس 6T

ون بلس 6

تلتزم شركة ون بلس بطرح تحديث OxygenOS 11 المستقر لأحدث هواتفها قبل نهاية العام، حيث قدمت الشركة بنية أندرويد 10 المستقرة إلى سلسلة هواتف (OnePlus 7) في سبتمبر 2019، وذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق جوجل للإصدار الثابت من نظام التشغيل.

ومن المحتمل أن نرى جدولًا زمنيًا مشابهًا هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ الإصدار المستقر من أندرويد 11 في 8 سبتمبر، ومن المفترض أن تسمح مشاركة ون بلس في البرنامج التجريبي بإزالة الأخطاء وإطلاق الإصدار المستقر دون قضاء الكثير من الوقت.

كما سيتم طرح نظام OxygenOS 11 المستقر الذي يستند إلى أندرويد 11 إلى هواتف ون بلس 8 و(8 Pro) و(Nord) في البداية، وسوف يشق طريقه فيما بعد إلى الأجهزة القديمة.

يجب أن تتلقى سلسلة ون بلس 7T و7 التحديث قبل نهاية العام أيضًا، ولكن سيتعين علينا الانتظار بضعة أسابيع للحصول على تأكيد رسمي من OnePlus بخصوص الجدول الزمني.

قامت شركة ون بلس بعمل ممتاز في طرح تحديث (OxygenOS 10) على أجهزتها العام الماضي، لذلك نأمل أن تقدم الشركة تحديث OxygenOS 11 في الوقت المناسب.