تقدم آبل خدمة للصور تُسمى (My Photo Stream) تتيح لك رفع الصور الحديثة – باستثناء Live Photos – التي تم التقاطها باستخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو iPod touch، أو تلك التي قمت بتحميلها من حاسوب ماك، أو حاسوب ويندوز والوصول اليها وعرضها عبر جميع الأجهزة المذكورة سابقًا وجهاز Apple TV.



ما هي خدمة My Photo Stream من آبل وكيف تستخدمها؟

تتيح لك الخدمة الاحتفاظ بما يصل إلى 1000 صورة لمدة تصل إلى 30 يومًا، وستقوم الخدمة تلقائيًا بحذف الصور القديمة عندما يتجاوز مجموع الصور الموجودة 1000 صورة، أو عندما يكون عمر الصورة أكثر من 30 يومًا، ولا تُحتسب المساحة التي تشغلها خدمة (My Photo Stream) من المساحة التخزينة في آي كلاود، مع العلم أنه لا يتم حذف الصور مطلقًا من الأجهزة بل سيتم فقط حذف النسخة الموجودة في الخدمة السحابية.

ولكن هل تحتاج إلى الخدمة حتى في حالة استخدام (صور آي كلاود) iCloud Photos أو عدم استخدامها؟

ما ذا يحدث عند تفعيل صور آي كلاود؟

إذا كنت تستخدم (صور آي كلاود) في أجهزتك فلن تحتاج إلى استخدام الخدمة على الإطلاق، حيث تقوم (صور آي كلاود) بمزامنة جميع الصور ومقاطع الفيديو عبر جميع الأجهزة سجلت الدخول إلى حساب آي كلاود نفسه.

كما يمكنك ترقية سعة التخزين في آي كلاود إذا استهلكت سعة التخزين المجانية التي تبلغ 5 جيجابايت، حيث يمكن الاشتراك في سعة 200 جيجابايت بسعر 2.99 دولار في الشهر، أو سعة 2 تيرابايت بسعر 9.99 دولارات في الشهر وهذا هو الخيار الأفضل لضمان المزامنة التلقائية، كما إنها أيضًا الطريقة الوحيدة لتحميل مقاطع الفيديو.

ومن ثم يعتبر السبب الوحيد الذي يجعلك تستخدم الخدمة هو إذا كنت تريد بث الصور الحديثة في جهاز Apple TV الخاص بك، وفي هذه الحالة اختر جهازًا واحدًا، مثل حاسوب ماك وقم بتنشيط الخدمة عليه.

ماذا يحدث عند تعطيل صور آي كلاود؟

إذا كنت تُدير جميع عمليات مزامنة الوسائط المرئية والنسخ الاحتياطية لكل جهاز، متضمنًا استخدام iTunes في إصدار نظام التشغيل Mojave أو أي إصدار أقدم، أو Finder في إصدار نظام التشغيل Catalina والإصدارات الأحدث لمزامنة الألبومات فلا تزال خدمة My Photo Stream مفيدة.

حيث يمكنك استعراض الصور التي يلتقطها كل جهاز بسهولة، وسيظهر ألبوم (My Photo Stream) في تطبيق الصور الذي يعرض الصور المخزنة من أي أجهزة أخرى، ففي نظامي iOS و iPadOS يمكنك استعراض الصور طالما أنها موجودة في الخدمة.

بينما في نظام التشغيل macOS يمكنك اختيار هل تريد الاحتفاظ بالصور في My Photo Stream أم لا، لكن يجب عليك تفعيل خيار (نسخ العناصر إلى مكتبة الصور) Copy items to the Photos library في إعدادات الحاسوب حيث سيتيح ذلك لنظام MacOS أن يكون مستودعًا للصور التي تم تنزيلها في My Photo Stream.

ولكن إذا قمت بإلغاء تحديد خيار النسخ، فلن يتم تكرار أي من صورك المستوردة داخل مكتبة الصور، بدلاً من ذلك ستتم الإشارة إليها جميعًا من الموقع الذي كانت فيه عند الاستيراد.