كيفية استخدام ميزة تخصيص صوت سماعة الرأس في iOS 14

يتيح لك نظام التشغيل (آي أوإس) iOS 14 القادم من آبل القدرة على إجراء اختبار لضبط صوت سماعة الرأس، وقد صممت هذه الميزة لتخصيص صوت سماعة الرأس عند الاستماع للموسيقى والأفلام والبودكاست وأثناء المكالمات الهاتفية للحصول على تجربة صوت أنقى وأوضح وأكثر متعة.



وعلى الرغم من أن هذه الميزة موجودة ضمن إعدادات قسم (إمكانية الوصول) Accessibility، إلا أن العديد من المستخدمين – حتى الذين لا يعانون من صعوبات في السمع – سيقدرون على الأرجح ميزة تخصيص صوت سماعة الرأس الجديدة التي تعمل مع المكالمات الهاتفية والموسيقى والأفلام.



إليك كيفية استخدام ميزة تخصيص صوت سماعة الرأس الجديدة في iOS 14:

في الوقت الحالي، لا تعمل الميزة في هاتف آيفون إلا مع سماعات الرأس التابعة لشركة آبل Beats التي تحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء النشط، بالإضافة لطراز سماعات الأذن اللاسلكية AirPods Pro و Beats Studio 3 و Beats Solo Pro.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

تأكد من توصيل سماعات الأذن اللاسلكية AirPods Pro أو سماعات الرأس Beats Solo Pro أو Beats Studio بهاتف آيفون الخاص بك، قبل بدء تخصيص الصوت وإلا سترى تنبيهًا يفيد بأن (سماعة الرأس غير مدعومة) Headphone Not Supported.

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility، ثم اضغط على خيار (الصوت/المرئي) Audio/Visual.

في الجزء العلوي في الشاشة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تجهيزات سماعة الرأس) Headphone Accommodations، ثم قم بتفعيله من خلال الضغط على زر التبديل الذي يوجد بجواره.



اضغط على خيار (إعداد الصوت المخصص) Custom Audio Setup.

اتبع الإرشادات للحصول على ملف تعريف صوتي مخصص موصى به عند الاستماع للموسيقى أو مشاهدة الأفلام أو إجراء المكالمات الهاتفية.

بمجرد الانتهاء، يمكنك تشغيل اختبار إعداد الصوت المخصص أو تعديل الإعدادات المتاحة يدويًا.

في الجزء السفلي في شاشة إعدادات تجهيزات سماعة الرأس يمكنك اختيار إذا كنت تريد تطبيق ملف تعريف الصوت المخصص الذي أنشأته على (الهاتف) Phone أو (الوسائط) Media أو كليهما.

الجدير بالذكر أن الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 14 سيتم إطلاقه مع هواتف آيفون 12 الجديدة هذا الخريف، ولكن إذا كنت لا تريد الانتظار كل هذا الوقت، يمكنك تنزيل الإصدار التجريبي العام من iOS 14 اليوم وتجربته بنفسك، سواء عبر إعدادات تحديث نظام التشغيل في الهاتف أو من خلال (iTunes) عن طريق توصيل هاتف آيفون بالحاسوب عبر كابل USB، وأيًا كانت الطريقة التي تختارها، فقط تأكد من عمل نسخة احتياطية لهاتفك قبل تثبيت التحديث.