كوالكوم تعلن عن معالجات تجلب 5G إلى الهواتف الرخيصة والحواسيب

تُكثّف شركة كوالكوم من جهودها لوضع هواتف الجيل الخامس 5G المحمولة في متناول مليارات الأشخاص ودعم أجهزة الحاسوب المحمولة الجديدة المتصلة التي تستهدف العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعملون في المنزل بسبب جائحة (كوفيد-19) COVID-19.

وأطلقت شركة صناعة الرقائق الأمريكية اليوم الخميس نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس من شرائح Snapdragon 4 الخاصة بها والموجهة للهواتف الذكية المنخفضة المواصفات التي يتراوح سعرها بين 125 و 250 دولارًا، والتي ستطرح في الأسواق في الربع الأول من العام المقبل.

وقال (كريستيانو آمون) – رئيس شركة كوالكوم – في كلمة افتتاحية لمعرض تقنية المستهلك IFA في العاصمة الألمانية برلين: “إنها ستفي بوعد جعل 5G في متناول جميع مستخدمي الهواتف الذكية”.

يُشار إلى أن الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، واستقطب 240 ألف زائر العام الماضي، مغلق أمام الجمهور هذا العام بسبب الوباء. وبدلًا من ذلك، يجري عقده كحدث “مختلط” يضم مزيجًا من الأحداث عبر الإنترنت، والأحداث الشخصية للتجارة والإعلام.

وأعلنت كوالكوم أيضًا عن منصة 5G لدعم أجهزة الحاسوب المحمولة “الدائمة العمل والدائمة الاتصال” التي يزداد الطلب عليها بين الأشخاص الذين يعملون في المنزل والذين يحتاجون إلى اتصالات سريعة وآمنة لتسجيل الدخول إلى شبكات الشركة، أو الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية.

وتوقع آمون في مقابلة مع وكالة رويترز أن النمو في أجهزة الحاسوب المتصلة سيصمد أكثر من الوباء حيث يطلب المستهلكون ميزات تضاهي تلك الموجودة في أفضل الهواتف الذكية.

وتقول شركة كوالكوم – التي تعد أكبر مورد لرقائق الهواتف المحمولة في العالم: إنه يجري بناء شبكات الجيل الخامس – التي تتيح التنزيلات الفائقة السرعة وتشغيل الأجهزة والمصانع المتصلة – على نحو أسرع بكثير مما كان متوقعًا في السابق.

وقال آمون: إن ثمانين مشغلًا للهاتف المحمول قد نشروا شبكات الجيل الخامس، متوقعًا أن يُشحن 750 مليون هاتف ذكي يدعم 5G في عام 2022 وأن اتصالات 5G ستصل إلى مليار في العام التالي؛ أي أسرع بعامين مما كان عليه الحال مع 4G.

وفي حدث IFA العام الماضي، حققت شركة كوالكوم نجاحًا كبيرًا من خلال إطلاق شرائح 5G للهواتف المتوسطة السعر. ويكمل معالج Snapdragon 4 نطاق 5G، الذي يستهدف جمهورًا محتملاً يزيد عن 3.5 مليارات شخص. وقد سجّلت شركات تصنيع الهواتف الذكية: موتورولا، وأوبو، وشاومي لصناعة هواتف 5G مع Snapdragon 4.

كما أبرمت كوالكوم شراكة مع شركة (أيسر) Acer التايوانية لتسويق أجهزة الحاسوب التي تدعم تقنية 5G والتي تعمل على منصة Snapdragon 8cx Gen 2 5G، والتي تتميز بعمر بطارية يدوم لعدة أيام وأمان على مستوى المؤسسات وكاميرات وصوت متطورين.