فيفو تعمل على هاتف قادر على تغيير لونه بضغطة زر

قالت شركة فيفو اليوم الخميس: إنها تعمل على هاتف ذكي يمتاز بغطائه الخلفي المصنوع من الزجاج القادر على تغيير لونه، وجاء ذلك بعد نشر مقطع فيديو قصيرين يظهران الهاتف.

وأكدت الشركة الصينية في مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo أنها تستخدم الزجاج المتلون كهربائيًا لتغيير لون ظهر الهاتف. وعلاوة على ذلك، يكشف المقطع أن تغيير اللون يُنشَّط بالفعل بضغطة زر. ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن الشركة غطت غلاف الكاميرا في هذا المقطع، في حين أظهر التسريب الأصلي الكاميرات الخلفية.

وذكرت فيفو في منشورها أن التقنية صُممت مع مراعاة انخفاض استهلاك الطاقة، لذا يؤمل ألا تؤثر التقنية على عمر بطارية الهاتف عند إطلاقه.

وتحاول شركات الهواتف الذكية تقديم المزيد والمزيد من الألوان غير التقليدية على ظهر الهاتف لإبراز أجهزتها، فأطلقت هواتف مع أنواع مختلفة من التدرجات اللونية، والخلفيات الشفافية، وحتى هواتف بظهر مصنوع من الذهب الخالص.

وتعتمد التقنية التي تستخدمها فيفو على تقنية التلون كهربائيًا، وهي ظاهرة تسمح للزجاج بتغيير لونه أو تعتيمه عند تطبيق الجهد عليه. مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الزجاج ليس جديدًا، إذ إنه يستخدم في النوافذ الذكية للسيارات، والمباني.

وتستخدم التقنية صفيحتين من الأقطاب الكهربائية الشفافة، وبينهما فيلم كهربائي، إلى جانب موصل أيوني وغشاء تخزين أيوني. ومن الناحية العملية، فإنه عند تطبيق الجهد المنخفض، تغير الأيونات تناسقها، وتغير الضوء وكيف ينحني عندما يمر عبر الصفيحة، مما يقدم ألوانًا مختلفة.

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL

