فيسبوك تسمح بنقل الصور والفيديوهات إلى Dropbox و Koofr

قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس: إنه أصبح بإمكان مستخدميها نقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى خدمتين جديدتين، هما: (دروب بوكس) Dropbox، و(كوفر) Koofr، وذلك باستخدام أداة قابلية النقل التابعة لها.

وأعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي عن إتاحة أداتها الخاصة بالسماح للمستخدمين بنقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى خدمة الصور التابعة لجوجل Google Photos لجميع المستخدمين.

ويمكن الوصول إلى الأداة – التي أعلنت فيسبوك مطلع شهر أيار/ مايو الماضي عن إتاحتها للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا – من خلال الذهاب إلى إعدادات فيسبوك، ثم النقر على تبويب (معلوماتك على فيسبوك) Your Facebook Information حيث يوجد خيار لنقل الصور ومقاطع الفيديو. وسيكون على المستخدم ربط حساب فيسبوك بحسابه لدى جوجل قبل التمكن من نقل المحتوى.

وكانت فيسبوك قد أطلقت أداة نقل الوسائط المتعددة مبدئيًا مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بوصفها جزءًا من مشروع نقل البيانات Data Transfer Project، مع خطة لإطلاقها في المزيد من الدول مطلع عام 2020.

يُشار إلى أن (مشروع نقل البيانات) هو مبادرة لتبادل البيانات أُطلقت في عام 2018 لمساعدة المستخدمين على نقل بياناتهم بسهولة بين مختلف الخدمات عبر الإنترنت. ويتضمن المشروع عدة شركات تتعاون لتشكيل “مستقبل قابلية النقل”، ومن تلك الشركات: آبل، وفيسبوك، وجوجل، ومايكروسوفت، وتويتر.

وبدأت شركة فيسبوك في شهر آب/ أغسطس المنصرم بالضغط من أجل تشريع يسهّل على المستخدمين نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى منصة تقنيّة منافسة، وذلك في التعليقات التي أرسلتها إلى لجنة التجارة الفيدرالية قبل جلسة استماع عن هذا الموضوع مقررة في 22 أيلول/ سبتمبر 2020.

وأصبحت قابلية نقل البيانات – التي تعد علاجًا محتملًا لشركات التقنية الكبيرة التي تُصعِّب سيطرتها على مواد وسائل التواصل الاجتماعي على المنافسين الصغار الانطلاق – جزءًا رئيسيًا من الجدل الدائر بشأن مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأوروبا.