فيسبوك تتيح تخصيص موجز فيديوهات Watch

تقدم منصة الفيديو عبر فيسبوك المسماة (Facebook Watch) ميزة جديدة تسمى “موضوعاتك”، التي تسمح لك بتخصيص خلاصتها لتشمل المزيد من المحتوى الذي تريد رؤيته.

وتستفيد فيسبوك حاليًا من فهمها الحالي لاهتمامات كل مشاهد لتخصيص خلاصة المشاهدة، ومع ذلك، تسمح ميزة الموضوعات للمستخدمين بإخبار فيسبوك بشكل أكثر وضوحًا بنوع الأشياء التي يحبونها من خلال استكشاف فئات المحتوى المختلفة والاشتراك فيها.

وتم طرح الميزة لمستخدمي فيسبوك في الأيام الأخيرة، ويمتلك الآن جزء من قاعدة المستخدمين الميزة في تطبيق فيسبوك الخاص بهم.

وجرى تنبيه المستخدمين إلى الميزة من خلال نافذة منبثقة داخل (Facebook Watch) عبر تطبيق فيسبوك للأجهزة المحمولة، وأوضحت الرسالة أن فيسبوك تركز الآن على عرض المزيد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالموضوعات التي تتابعها.

وحذرت الرسالة أيضًا “نظرًا للطرق العديدة المختلفة التي يتم بها تحديد خلاصة (Facebook Watch) وكيفية تصنيف مقاطع الفيديو، فقد تشاهد مقاطع فيديو في خلاصة (Facebook Watch) لا تهمك”.

وأشارت الرسالة إلى أن بعض مقاطع الفيديو المتعلقة بالموضوعات أو الصفحات التي تتابعها قد لا تظهر في خلاصة (Facebook Watch).

وإذا كانت لديك هذه الميزة، فيمكنك الوصول إليها بنفسك من خلال النقر على أيقونة الملف الشخصي في علامة تبويب (Facebook Watch) على الهاتف المحمول، ثم النقر على الرابط “موضوعاتك” لتصفح الفئات المتاحة.

ويتم تجميع الفئات الفرعية التي يمكنك متابعتها أو إلغاء متابعتها أسفل صفحات الفئات الأوسع، مثل الحيوانات، والفن والتصميم، والكتب، والأعمال التجارية، والتعليم، والأزياء والأناقة، والأغذية، والألعاب، والتاريخ والفلسفة، والمنزل والحديقة، والموسيقى، والفنون المسرحية، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والسفر والترفيه، والتلفزيون والأفلام، والنقل.

ومع ذلك، لا يمكنك متابعة هذه الفئات العالية المستوى نفسها، بل عليك النقر بداخلها لمتابعة الموضوعات الفردية.

وبمجرد متابعة موضوع ما، ستظهر رسالة تؤكد اختيارك ثم سيظهر الموضوع تحت عنوان “الموضوعات التي تتابعها” في قسم موضوعاتك في (Facebook Watch).

ويمكنك اختيار إلغاء متابعة الموضوع لاحقًا إذا قررت أنك تريد أن ترى القليل منه في خلاصتك، وإذا كنت تريد مشاهدة مقاطع الفيديو من موضوع معين فقط، فيمكنك النقر فوق الموضوع للحصول على موجز خاص.

ويمكن أن تجعل الميزة الجديدة (Facebook Watch) أكثر قدرة على المنافسة مع يوتيوب، وأكد متحدث باسم فيسبوك إضافة الميزة قائلاً: إننا نعمل على المزيد من الطرق لربط الأشخاص بمقاطع الفيديو التي تطابق اهتماماتهم.