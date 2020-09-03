ريلمي تعلن رسميًا عن هاتفي Realme 7 و Realme 7 Pro

أعلنت شركة (ريلمي) Realme اليوم الخميس عن هاتفيها الذكيين الجديدين: (ريلمي 7) Realme 7، و(ريلمي 7 برو) Realme 7 Pro اللذين يأتيان خلفًا لهاتفي (ريلمي 6)، و(ريلمي 6 برو) اللذين أُطلقا قبل نحو ستة أشهر.

ويأتي الهاتفان الجديدان مع كاميرات مُحسنة، وبطاريات أكبر، وشحن أسرع. ويحتوي (ريلمي 7 برو) معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 720جي)، وهو المعالج ذاته الموجود في سلفه (ريلمي 6 برو).

ويمتاز الهاتف عن سلفه بأن يدعم تقنية الشحن الفائقة السرعة 65W SuperDart التي تتوفر في الوقت الراهن في بعض هواتف الشركة الرائدة من سلسلة (إكس) X. وتقول (ريلمي): إن هذه التقنية تشحن بطارية الهاتف البالغة سعتها 4,500 ميلي أمبير/ الساعة من 0% إلى 100% في غضون 34 دقيقة فقط.

ويقدم (ريلمي 7 برو) شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة +FHD مع معدل تحديث 60 هرتز وليس 90 هرتز كما في سلفه الذي جاء بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصات. ولأن الشاشة من نوع Super AMOLED فإن حساس بصمات الأصابع يأتي تحتها بدلًا من الجانب كما في (ريلمي 6 برو).

ويقدم الهاتف كاميرا أمامية ضمن الشاشة بدقة 32 ميجابكسل، مقارنةً بسلفه (ريلمي 6 برو) الذي جاء بكاميرتين أماميتين بدقة 16 ميجابكسل و8 ميجابكسل. وعلى ظهره هناك أربع كاميرات، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل، والثانية 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بالدقة ذاتها لتصوير الأجسام القريبة.

ويقدم (ريلمي 7 برو) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل.

ويأتي الهاتف باللونين الفضي، والأزرق، وذلك بسعر يعادل 270 دولارًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 300 دولار لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت. وسيتوفر الهاتف في الهند اعتبارًا من 14 أيلول/ سبتمبر الجاري.

أما هاتف (ريلمي 7) فهو يقدم شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة +FHD مع معدل تحديث قدره 90 هرتز، وهو يعد أول هاتف ذك ي في العالم مع معالج Helio G95 من شركة ميدياتك. وتأتي البطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واط. وتقول الشركة: إن البطارية تُشحن تمامًا – بفضل تقنية 30W Dart Charger – في غضون 65 دقيقة.

ويتشابه (ريلمي 7) مع (ريلمي 7 برو) في مواصفات الكاميرات الخلفية، أما الكاميرا الأمامية الموجودة في ثقب في الشاشة فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. كما يشترك الهاتفان في حجم ذاكرة الوصول العشوائي، ولكن ذاكرة التخزين الداخلية تأتي بسعة 64 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة 128 جيجابايت.

ويتوفر الهاتف بسعر يعادل 205 دولارات لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 230 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/128 جيجابايت. وهو متاح في الهند اعتبارًا من 10 أيلول/ سبتمبر الجاري باللونين الأبيض والأزرق.