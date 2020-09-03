رويترز: مشترو تيك توك المحتملون يناقشون 4 خيارات لإحياء محادثات الاستحواذ

أفادت وكالة رويترز اليوم الأربعاء نقلًا عن مصادرها بأن المشترين المحتملين لشركة (تيك توك) TikTok يناقشون أربع طرق لهيكلة صفقة استحواذ من مالكتها الصينية (بايت دانس) ByteDance، والتي تشمل شراء عملياتها في الولايات المتحدة بدون خوارزميتها، وذلك بعد أن اتخذت بكين خطوة تعرقل صفقة قد تبلغ قيمتها 30 مليار دولار.

وتشمل الخيارات الأخرى التي يجري النظر فيها طلب الموافقة الصينية لتمرير خوارزمية التطبيق إلى المستحوذ على الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديو القصير، أو ترخيص الخوارزمية من (بايت دانس)، أو السعي لفترة انتقالية من لجنة الأمن القومي الأمريكية التي تشرف على الصفقة، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر.

وكانت (بايت دانس) تتطلع إلى اختيار مشتر لأصول تيك توك بحلول الأسبوع الحالي حتى تتمكن من إبرام صفقة بحلول منتصف أيلول/ سبتمبر والامتثال لأمر الرئيس (دونالد ترامب) بحظرها، وذلك بعد أن أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية لمواطني الولايات المتحدة التي تمتلكها تيك توك.

وقالت متحدثة باسم تيك توك في بيان: “إن تيك توك يحبه 100 مليون أمريكي لأنها موطن للترفيه والتعبير عن الذات والتواصل”. وأضافت: “نحن ملتزمون بمواصلة إضفاء البهجة على العائلات والمهن الهادفة لأولئك الذين ينشئون على منصتنا لسنوات عديدة قادمة”.

وحدّثت بكين الأسبوع الماضي قواعد الرقابة على الصادرات لتقييد بيع التقنية، مثل: تلك التي يستخدمها التطبيق للتوصية بمقاطع الفيديو للمستخدمين، مما أثار تساؤلات بشأن إذا كانت ستستخدم حق النقض ضد صفقة ومنح المشترين المحتملين مايكروسوفت وأوراكل التوقف عن التفكير.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لرويترز: إن (بايت دانس) والمزايدين على أصول تيك توك يناقشون الآن أربع طرق لهيكلة الصفقة.

ويتمثل الخيار الأول الذي يُناقش هو بيع التطبيق بدون الخوارزمية التي يستخدمها لتقديم توصيات للمستخدمين. وفي حين أن هذا من شأنه أن يتحايل على قواعد مراقبة الصادرات الصينية، إلا أنه سيشكل مقامرة كبيرة لشركة مايكروسوفت وأوراكل، التي سيتعين عليها إيجاد بديل سريعًا.

وقالت المصادر: إن الخيار الثاني هو التفاوض على فترة انتقالية تصل إلى عام مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تشرف على محادثات الصفقة. ومع ذلك، ليس من الواضح إذا كانت القواعد الصينية الجديدة ستسمح بذلك في الإطار الزمني المطلوب.

وقالت المصادر: إن الخيار الثالث هو السعي للحصول على موافقة من الصين لتمرير خوارزمية التطبيق إلى مشتري أصولها الأمريكية. وسيؤدي ذلك إلى تضخيم المخاطر الجيوسياسية، بالنظر إلى العلاقات المتدهورة بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن التجارة والأمن السيبراني وانتشار فيروس كورونا.

وقالت المصادر: إن السيناريو الرابع يتضمن ترخيص (بايت دانس) للخوارزمية لمشتري أصول تيك توك. ومع ذلك، قد يثير هذا قلق لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تريد من (بايت دانس) التخلي عن أي علاقة لها مع تيك توك في الولايات المتحدة.